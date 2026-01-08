+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

७ महिनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशतमात्र

सरकारले यस महिनासम्म कुल ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड बराबर राजस्व र विविध प्राप्तिबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १४:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिनामा लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ।
  • माघ मसान्तसम्म भन्सार महसुल लक्ष्यको ७९.३७ प्रतिशत र आयकर लक्ष्यको ७२.१० प्रतिशत मात्र उठेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
  • आन्तरिक राजस्व विभागले ८१.३६ प्रतिशत र भन्सार विभागले ८३.८४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक छ।

१ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) मा लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशतमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ ।

सरकारले यस महिनासम्म कुल ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड बराबर राजस्व र विविध प्राप्तिबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । संकलन भने ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको ८२.२६ प्रतिशत हो ।

गत आव सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन २.८३ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१/८२ माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्वका मुख्य स्रोतमै लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेन । जसको असर समग्र राजस्वमा स्पष्ट देखिएको छ । यस वर्ष माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ७० अर्ब ५० करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य थियो ।

संकलन १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड बराबर भएको छ । जुन लक्ष्यको ७९.३७ प्रतिशतमात्र हो । यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लक्ष्यको ९०.४४ प्रतिशत उठेको छ ।

माघसम्म २ खर्ब १७ अर्ब बराबर भ्याट कर उठाउने लक्ष्य थियो । संकलन १ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड बराबर भएको छ ।

अन्त:शुल्क लक्ष्यको ९०.९० प्रतिशत उठेको छ । माघ मसान्तसम्म १ खर्ब १५ अर्ब अन्त:शुल्क उठाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ५ अर्बमात्र संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै आयकर भने ७२.१० प्रतिशतमात्र उठेको छ । आयकर २ खर्ब २० अर्ब संकलन लक्ष्य थियो । संकलन भने १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोडमात्र भएको तथ्यांक छ ।

विभागीय रूपमा हेर्दा पनि राजस्व संकलन गर्ने निकाय कुनैले पनि आफ्नो लक्ष्य भेट्न सकेनन् । भन्सार विभागले माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको ८३.८४ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ८१.३६ प्रतिशत उठाउन सकेको देखिएको छ ।

यस वर्ष आयकर गत आवको तुलनामा ०.८१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । अन्त:शुल्क १०.८८ प्रतिशतले बढेको छ । भ्याट कर ७.५८ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । भन्सार महसुल समेत ७.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

लक्ष्य सरकारको आम्दानी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित