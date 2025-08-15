+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जब मुम्बई विश्वविद्यालयले नसीरुद्दीन शाहलाई कार्यक्रममा बोलाएर निम्तो रद्द गर्‍यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले मुम्बई विश्वविद्यालयको \'जश्न-ए-उर्दू\' कार्यक्रममा निम्तो रद्द गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन्।
  • शाहले विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अधिकारीले आफूलाई देशविरुद्धको बयान दिने व्यक्ति भनी निम्तो रद्द गरिएको खुलासा गरेका छन्।

प्रख्यात अभिनेता नसीरुद्दीन शाह र मुम्बई विश्वविद्यालयबीच निम्तो रद्दको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयले एक कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा बोलाएर अन्तिम समयमा अपमानजनक ढंगले निमन्त्रणा फिर्ता लिएको भन्दै अभिनेता शाहले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

अंग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेख लेख्दै शाहले मुम्बई विश्वविद्यालयको उर्दू विभागले आयोजना गरेको ‘जश्न-ए-उर्दू’ कार्यक्रमका लागि आफूलाई फेब्रुअरी १ मा बोलाइएको तर अघिल्लो रात बिना कुनै ठोस कारण निम्तो रद्द गरिएको खुलासा गरेका छन् । विश्वविद्यालयले आफू नआउने जानकारी दर्शकलाई दिएर झुटो बोलेको र चोटमा नुन छर्कने काम गरेको उनको आरोप छ ।

उनले लेखेका छन्, ‘विश्वविद्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले म देशको विरुद्धमा खुला बयान दिने व्यक्ति भएकाले निम्तो रद्द गरिएको बताएका रहेछन् । म चुनौती दिन्छु, मेरो कुनै एउटा यस्तो बयान देखाउनुहोस् जहाँ मैले देशलाई नीच देखाएको होस्’

शाहले आफ्नो लेखमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र सत्ताको आलोचना गर्दै देशमा घृणाको वातावरण बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिक चेतनाको कमी, इतिहासको पुनर्लेखन र विद्यार्थी कार्यकर्ताहरूलाई बिना मुद्दा हिरासतमा राख्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै वर्तमान स्थितिलाई जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘१९८४’ सँग तुलना गरेका छन् ।

यता, मुम्बई विश्वविद्यालयले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विवादमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार उक्त कार्यक्रम ‘बज्म-ए-अहबाब फाउन्डेसन’ले आयोजना गरेको हो । त्यसमा अतिथि चयन वा निमन्त्रणा रद्द गर्ने कार्यमा उर्दू विभागको कुनै भूमिका नभएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।

अहिले यस घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिक वर्ग र अधिकारकर्मीहरूबीच कडा टिप्पणी भइरहेको छ । यद्यपि सीरुद्दीन शाह यसअघि पनि आफ्ना स्पष्ट र कतिपय विवादास्पद बयानका कारण पटक-पटक चर्चामा आएका थिए ।

नसीरुद्दीन शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित