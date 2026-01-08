+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

सुर्खेत-१ का उम्मेदवारहरूको साझा प्रतिबद्धता : विकास र समृद्धि

सुर्खेत-१ मा यसपटक नयाँ पुराना दलका नयाँ उम्मेदवार धेरै छन् । उनीहरुका साझा एजेन्डा विकास र समृद्धि छ । मतदाताको घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारले यिनै एजेन्डाका साथ मत मागिरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३ गते १३:४५

३ फागुन, काठमाडौं । सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्रमा १ बाट १३ जना उम्मेदवार छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरू निर्वाचन प्रचारप्रसारमा छन् । मतदातामाझ उनीहरू विकास र समृद्धिको सपना देखाएर मत मागिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेबाट ध्रुवकुमार शाही उम्मेदवार छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सुर्खेतमा पहिलोपटक हराउने नेता हुन् । २०४८ यता सुर्खेत–१ बाट निरन्तर चुनाव जित्दै आएका खड्काको अविराम संसदीय यात्रालाई २०७४ सालमा शाहीले विरामी लगाएका थिए ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार शाहीले ३६ हजार ७५९ र कांग्रेसका खड्काले ३३ हजार ३७७ मत पाएका थिए । जित-हारको अन्तर ३ हजार ३८२ भोट रह्यो ।

एमालेले सुर्खेत-१ मा २०७० सालको चुनावमा पनि खड्काविरुद्ध शाहीलाई नै उतारेको थियो । तर, खड्काले ४२ हजार ६०७ मत ल्याउँदा शाही ३० हजार ९८८ मतमै खुम्चिएर निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी बने ।

विशेष महाधिवेशनपछिको परिस्थितिमा २१ फागुनमा हुने चुनावमा पूर्णबहादुर खड्का चुनावी मैदानमा छैनन् । यसपटक शाहीसँग खड्काका भाइ विष्णुबहादुरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

ध्रुवकुमार सुर्खेत जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बुझाइमा छन् । आगामी दिनमा विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्न आफूले पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

कांग्रेसका उम्मेदवार विष्णुबहादुर खड्का पनि कांग्रेसले विगतमा अगाडि बढाएका योजना अगाडि बढाउने र नयाँ सम्भावना खोज्ने भनेर मत मागिरहेका छन् ।

सुर्खेत-१ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट जीतबहादुर राना उम्मेदवार छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ देखि १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा सरिक भएर अगाडि बढेका उनी त्यसबेलाको परिवर्तनको चाहना अनुसार नागरिकको जीवनस्तर सुर्धान आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भएका उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारलाई पालैपालो पछिल्ला दुई चुनावमा भोट मागेर हिडिँयो । योपटक आफैं उम्मेदवार छु ।’

बहुदल यताका सात वटा चुनाव नियाल्दा यो क्षेत्रबाट पाँचपटक कांग्रेस र दुई पटक एमालेले चुनाव जितेको छ । जीतबहादुरले जितेको खण्डमा उनको पार्टीले जित निकालेको पहिलो चुनाव हुनेछ ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा २०६४ मा एमालेकी कमला शर्मा निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसपछिका  २०७० को चुनावमा कांग्रेसका पूर्णबहादुरले नै चुनाव जिते । २०७४ मा जीतबहादुरको पार्टीको समेत समर्थनमा एमालेका ध्रुवशाहीले बाजी मारे । २०७९ मा जीतबहादुरको पार्टीले कांग्रेसका पूर्णबहादुरलाई नै समर्थन गर्‍यो र चुनाव पनि जिते ।

यसपटक दलहरू एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा छन् । यसकारण पनि जीतबहादुरको जीत वा हार उनी संलग्न पार्टीको पनि परीक्षा हो ।

यो परीक्षामा उनले पनि जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयलाई उठाएका छन् ।

जीतबहादुर प्रतिनिधिसभा सदस्य नै किन हुन चाहन्छन् ? जवाफमा उनी नेपालमा अझै पनि विभेदको संस्कार कायमै रहेको, जति विकासमा मुलुक अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यति बढ्न नसकेको र जति विकास भएको छ त्यसमा समानता हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘सुर्खेत प्रदेशको राजधानी हो । अहिले पनि सुर्खेतको कतिपय ठाउँमा पुग्न अर्को जिल्ला भएर जानुपर्छ’,उनी भन्छन्, ‘मेरो नारा छ, ‘हाम्रो क्षेत्र हामी बनाउँछौं । हाम्रो देश हामी बनाऔंछौं ।’

विभेद्को अन्त्य गर्ने उनको ध्यय हो । ‘नेपालको विकासको जुन मोडेल छ त्यसमा ब्यापक सुधार आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ । ९० प्रतिशत शिक्षा जागिर नपाउने खालको छ । किसानको पक्षमा कानुन छैन । खेतीपातीमा पूर्वाधारमा काम गर्नुछ । उत्पादनमै राज्यको नीति सहयोगी हुनुपर्ने छ । बजारको सुनिश्चितताका लागि ठोस नीति नै आवश्यक छ ।’ ‘जसले जे गर्दा पनि हुने प्रवृति अन्त्य गर्ने र समग्रतामा आर्थिक विकासको मोडेल भूगोल अनुसार तय गर्ने’, उनको उद्देश्य छ ।

यो क्षेत्रबााट रास्वपाले ५४ वर्षीय टेकबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ । टेकबहादुर २०४८ सालदेखि राजनीतिमा संलग्न भएका नेता हुन् ।

टेकबहादुरले कांग्रेसबाट राजनीतिक जीवन सुरु गरेका हुन् । विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)मा जोडिएर २०४८ को चुनावी प्रचारमा हिँडे  त्यसबेला सुर्खेतमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए, पूर्णबहादुर खड्का । पूर्णबहादुरले चुनाव जिते । त्यसपछाडिका आम निर्वाचन २०५१, २०५६, २०७०, २०७९ मा पनि पूर्णबहादुर नै उम्मेददवार भए र चुनाज जिते । पूर्णबहादुर सबै चुनावी प्रचारमा खटिएका नेता हुन्, टेकबहादुर ।

यसपटकको चुनावमा टेकबहादुर आफैं उम्मेदवार छन् । २६ मंसिर २०८२ मा कांग्रेस छाडेर रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । उनैलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएको हो ।

‘पार्टीमा लागेपछि कुनै न कुनै बेला अवसर पाइएला भन्ने जो कोही कार्यकर्तालाई हुन्छ । ममा नहुने कुरै भएन’, पार्टी छाड्नुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘तर, सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ ।’

कांग्रेसमै बसिरहेको भए आफू उम्मेदवार हुने थिइन भन्नेमा बुझाइमा उनी छन् । उनअनुसार कांग्रेसको नेतृत्व नबदलिएको भए फेरि पनि सुर्खेत १ मा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर नै उम्मेदवार हुने थिए । केन्द्रीय सभापतिमा गगन थापा आएपछि पूर्णबहादुरका भाइ विष्णुबहादुर उम्मेदवार भएका छन् ।

‘हिजो कांग्रेसले जहाँनिया राणा शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्‍यो । राजाको छोरा राजा हुने व्यवस्था भएन भनेर राजतन्त्र फालियो । तर, नेताहरूमा भुरे टाउके राजा हुने रहर बाँकी  छ । सकुन्जेल दाजु, नभएपछि भाइ, भाइपछि पनि परिवारकै अर्को होला । जनताले खोजेको यस्तै व्यवस्था हो त ?’ कांग्रेसप्रति टेकबहादुरको आक्रोश छ ।

‘म राजनीति समाज सेवा हो भनेर लागिरहें । तर, पार्टीका ठूला नेताहरूको ध्यान कता कता हुने रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘उहाँहरु बैइमनी लुकाउन लागिरहने होइन आफैं अगाडि बढेर भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने र किसानमो मुद्दा स्थापित गर्ने अभियानमा छु । यसकै लागि नयाँ पार्टीमा पुगेको थिएँ । पार्टीले सांसद बन भनेको छ, जनताले पत्याउने आधार पनि छन् ।’

चुनाव जितेपछि स्थनीय स्तरमा किसानले भोगिरहेको समस्यालाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने र त्यसअनुकुलको नीति बनाउने उनको लक्ष्य छ ।

‘किसानका कुरा धेरै छन् । किसानले सर्वसुलभ सेवा सुविधा लिन पाउनुपर्‍यो । सिंचाइ सुविधा र मल बीउ समयमा उपलब्ध हुनुपर्‍यो’, ‘उनी थप्छन्, ‘फलफूलको पकेट क्षेत्र बनाउन योजना अघि सारेको छु । धेरै जग्गा जमिन खाली छन् । चिया बगान बनाउन सकिन्छ । उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गनुपर्छ । यसो हुँदा वेरोजगारी आफैँ कम हुन्छ । देश बन्ने तिर अगाडि बढिहाल्छ ।’

सुर्खेत १ मा राप्रपाबाट रवि हमाल ठकुरी ‘किरण’ उम्मेदवार छन् ।

२८ वर्षीया रवि किरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । व्यथिति, कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका युवा हुन् ।

हमाल सानै देखि राजनीति गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति हुन् । कक्षा ८ देखि १२ सम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमै अध्ययन गरे । प्लस टु विज्ञान अध्ययनपछि काठमाडौं आए । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागसहित डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै सक्रिय राजनीतिमा लागे ।

काठमाडौंस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट आम सञ्चारमा स्नातक गरेका हमालले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विभिन्न समयमा झन्डै आधा दर्जन दलमा आवद्ध भइसकेका हमालले पनि विकास र समृद्धिकै लागि भनेर मत मागिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सुर्खेत सुर्खेत-१
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित