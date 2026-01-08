ओली र बालेनको क्षेत्रमा हामीले के देख्यौं ?

प्रधानमन्त्री पदको प्रत्याशी बनेका केपी शर्मा ओली र बालेन शाहका कारण झापा ५ यति बेला देशकै चुनावको इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा लगायत दलहरूसमेत प्रतिस्पर्धारत रहे पनि ओली बालेन भिडन्तका कारण यो क्षेत्र विशेष चर्चित बनेको हो । अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेत, कोशी ब्युरो प्रमुख हरि अधिकारी र वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रदीप मेन्याङ्बोले यो साता झापा ५ का विभिन्न वस्तीहरू घुमेर रिपोर्टिङ गरे । उनीहरूले देखेका दृश्य, त्यसको रिपोर्टिङ समीक्षा र विश्लेषण यस भिडियोमा प्रस्तुत छ ।
तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले
निर्वाचन क्षेत्रका थप केही तस्वीरहरू:
