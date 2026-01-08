+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
स्थलगत :

ओली र बालेनको क्षेत्रमा हामीले के देख्यौं ?

झापा ५ को चुनावलाई रोचक बनाउने फ्याक्टर

कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा लगायत दलहरूसमेत प्रतिस्पर्धारत रहे पनि ओली बालेन भिडन्तका कारण यो क्षेत्र विशेष चर्चित बनेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २९ गते २१:३४

प्रधानमन्त्री पदको प्रत्याशी बनेका केपी शर्मा ओली र बालेन शाहका कारण झापा ५ यति बेला देशकै चुनावको इपिसेन्टर बन्न पुगेको छ ।

कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा लगायत दलहरूसमेत प्रतिस्पर्धारत रहे पनि ओली बालेन भिडन्तका कारण यो क्षेत्र विशेष चर्चित बनेको हो । अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेत, कोशी ब्युरो प्रमुख हरि अधिकारी र वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रदीप मेन्याङ्बोले यो साता झापा ५ का विभिन्न वस्तीहरू घुमेर रिपोर्टिङ गरे । उनीहरूले देखेका दृश्य, त्यसको रिपोर्टिङ समीक्षा र विश्लेषण यस भिडियोमा प्रस्तुत छ ।

तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले

यो पनि पढ्नुहोस

ओली–बालेनले दिँदैछन् प्रधानमन्त्री चुनावको झल्को
यो पनि पढ्नुहोस

चुड्की र जलनसरीलाई जे चाहिएको छ, झापा-५ मा त्यसको कुरै हुँदैन

निर्वाचन क्षेत्रका थप केही तस्वीरहरू:

 

 

 

 

झापा ५ निर्वाचन प्रतिनिधिसभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओली कि बालेन सरकारको नारामा छुटे भुइँमान्छेका ६ सरोकार

ओली कि बालेन सरकारको नारामा छुटे भुइँमान्छेका ६ सरोकार
चुड्की र जलनसरीलाई जे चाहिएको छ, झापा-५ मा त्यसको कुरै हुँदैन

चुड्की र जलनसरीलाई जे चाहिएको छ, झापा-५ मा त्यसको कुरै हुँदैन
ओली–बालेनले दिँदैछन् प्रधानमन्त्री चुनावको झल्को

ओली–बालेनले दिँदैछन् प्रधानमन्त्री चुनावको झल्को
झापा-५ पुगेर जेनजी शहीद श्रीयमका बुवाले भने : मर्न पठाउने र मार्ने दुवै यहीँ छन्, चिनौं

झापा-५ पुगेर जेनजी शहीद श्रीयमका बुवाले भने : मर्न पठाउने र मार्ने दुवै यहीँ छन्, चिनौं
झापा ५ : ओलीको कार्यालयमा बालेनको ‘ह्यान्डसेक’

झापा ५ : ओलीको कार्यालयमा बालेनको ‘ह्यान्डसेक’
ओली आज झापा जाँदै

ओली आज झापा जाँदै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित