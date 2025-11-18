‘रमिताको पिरती’ मार्चदेखि भारतमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । आना शर्मा स्टारर फिल्म ‘रमिताको पिरती’ अब भारतमा पनि रिलिज हुने भएको छ । भारतमा कन्सर्ट र फेसन समारोह आयोजना गर्दै आएको इन्फिनिटी इभेन्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टले मार्च दोस्रो सातादेखि त्यहाँ रिलिज गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले फिल्मको कथा र प्रस्तुति भारतका युवा दर्शकले पनि रुचाउने विश्वासका साथ रिलिज गर्न लागेको बताएको छ । निर्माता सागर लम्साल र इन्फिनिटीका बीच हालै भारत रिलिजबारे सम्झौता भएको छ ।
फिल्मले प्रेम, बिछोड र आत्ममन्थनको विषयलाई रोचक शैलीमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपालमा दोस्रो हप्तामा प्रदर्शन भैरहेको फिल्मले यथार्थपरक कथा वाचन र आफैँले आफूलाई माया गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
दक्षिण एसियाका कथा संसारभर पुर्याउने लक्ष्यसहित कम्पनीको स्थापना भएको हुँदा संसारले रुचाउने कथालाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित ‘रमिताको पिरती’कोे वितरणमा जोडिएको इन्फिनिटीले जनाएको छ । यसले नेपाली फिल्मलाई सीमाभित्र मात्र नभएर सीमाबाहिर पनि बजार विस्तारमा मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
सुदिप्ता अधिकारीको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा शर्मासहित विनय श्रेष्ठ, धीरज मगर, समिर श्रेष्ठ, रेणु योगीको पनि अभिनय छ ।
