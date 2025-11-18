आना शर्मा स्टारर ‘रमिताको पिरती’ को टिजर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आना शर्मा स्टारर फिल्म 'रमिताको पिरती' को टिजर सार्वजनिक भएको छ।
- फिल्ममा आना शर्मा, धीरज मगर, समीर श्रेष्ठ र विनय श्रेष्ठले अभिनय गरेका छन्।
- फिल्म २३ माघमा भ्यालेन्टाइन्स डेको अवसरमा प्रदर्शन हुने जनाइएको छ।
काठमाडौं । आना शर्मा स्टारर फिल्म ‘रमिताको पिरती’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ ।
फिल्मको शीर्ष भूमिकामा आना देखिएकी छिन् । उनीसहित टिजरमा धीरज मगर, समीर श्रेष्ठ र विनय श्रेष्ठलाई पनि देख्न सकिन्छ ।
गायक समेत रहेका समीरले यो फिल्मबाट अभिनय करिअर थालेका छन् । टिजरमा आनाको भूमिकामा विविधता देखिन्छ । उनलाई प्रेम, रोमान्स, खुसी, दुःख र ब्रेकअपका मुडमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
फिल्मले एउटा युवतीको सम्बन्ध र महसुसको कथा चित्रण गरेको बुझ्न सकिन्छ । युवतीको मनोविज्ञानबाट फिल्मको कथा भनिएको छ ।
सेरो फिल्मस्को प्रस्तुतिमा बनेको फिल्मलाई सुदीप्तले निर्देशन गरेका हुन् । पटकथा लेखन पनि उनैले गरेकी हुन् ।
भ्यालेन्टाइन्स डेको अवसरमा २३ माघमा फिल्म प्रदर्शन हुने जनाइएको छ । निर्माता सागर लम्साल हुन् ।
