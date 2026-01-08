इरान–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ पहल, दोस्रो चरणको वार्ता सुरु

इरानका परराष्ट्रमन्त्री अब्बास अराघची अमेरिकासँग हुने दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्तामा सहभागी हुन जेनेभा आएका छन् । उक्त वार्तामा ओमानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
छलफलका क्रममा इरानको आणविक कार्यक्रम, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र तथा क्षेत्रीय सहयोगीहरूको भूमिकालगायत विषयमा विचार–विमर्श हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
इरानको ६० प्रतिशत युरेनियमको भण्डारको अवस्था अझै अनिश्चित छ । यो युरेनियम अन्तिम पटक अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निरीक्षकहरूले जुनमा निरीक्षण गरेका थिए ।
इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, अराघचीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले जेनेभा र ओमानी समकक्षीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीका प्रमुख राफाएल ग्रोसीसँग औपचारिक र सम्मानजनक वार्ता गर्नेछन् ।
अमेरिकाबाट पनि उच्च स्तरका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । वासिङ्गटनले आफ्नो मध्यपूर्व विशेष प्रतिनिधि स्टिभ विटकोफ र जारेड कुश्नरलाई वार्तामा पठाएको छ ।
इरानका उपपरराष्ट्रमन्त्री मजिद तकरावांचीले बीबीसीसँग भने, “यदि अमेरिकी पक्षले आफ्नो तर्फबाट ईमानदारी देखायो भने, हामी सकारात्मक ढङ्गले सम्झौताका मार्गमा अघि बढ्न सक्षम हुनेछौं ।”
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने, “सम्झौतामा इरानले सबै युरेनियम धनीकरण गर्ने क्षमता रोक्नुपर्छ । उपकरण र संरचना पनि निष्क्रिय हुनुपर्छ ।”
इरानले आफ्नो उपपरराष्ट्रमन्त्री हामिद घानबारीमार्फत भनेको छ कि वार्ता आर्थिक लाभका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।
उनका अनुसार, “सम्झौता दुवै देशका लागि सम्मानजनक र आर्थिक दृष्टिले लाभदायक हुनुपर्छ । यसले दुवै देशका नागरिक र उद्योगलाई लाभ पुर्याउनेछ ।”
स्विट्जरल्यान्डले दशकोंदेखि इरान र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको मध्यस्थको रूपमा काम गर्दै आएको छ । वासिङ्गटन र टिह्रानबीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेकोले स्विट्जरल्यान्डले अमेरिकी हितको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ ।
यसपटकको वार्ता इरान–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ दिशा र सम्भावित सम्झौताको संभावना लिएर आएको छ । वार्तामा उल्लेखित विषयहरूमा दुवै पक्षले सम्मानपूर्वक छलफल गर्ने आशा गरिएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यसलाई ध्यानपूर्वक नियाल्नेछ ।
