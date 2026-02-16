+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटन बोर्ड र जापानको वाकायामाबीच दिगो पर्यटन सहकार्य समझदारी

समझदारीपत्रमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी र वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले हस्ताक्षर गरे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते १८:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्ड र जापानको वाकायामा प्रिफेक्चरबीच पर्यटन सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
  • समझदारीपत्रले संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन, ज्ञान आदान–प्रदान र दिगो पर्यटन विकासमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
  • पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपकराज जोशीले जापानी पर्यटक आगमनमा करिब ८ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन्।

४ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र जापानबीच पर्यटन कूटनीति सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड र जापानको वाकायामा प्रिफेक्चरबीच पर्यटन सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सोमबार भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पक्षले संयुक्त प्रवर्द्धन, ज्ञान आदान–प्रदान तथा दिगो पर्यटन विकास क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

समझदारीपत्रमा पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशी र वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले हस्ताक्षर गरे ।

यस समझदारीले संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मार्केटिङ, पर्यटन सम्बन्धी सूचना र उत्कृष्ट अभ्यास आदान–प्रदान, विज्ञ तथा अधिकारीहरूको भ्रमण आदान–प्रदान, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहकार्य र सांस्कृतिक रूपमा सम्मानजनक तथा दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन प्राथमिकता दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जापानबाट गभर्नर नेतृत्वको टोलीको नेपाल भ्रमणलाई स्वागतयोग्य कदम भन्दै नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औं वर्षका सन्दर्भमा भएको यो सहकार्य दिगो र उत्तरदायी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।

‘दुवै देशले सांस्कृतिक विषयलाई उच्च महत्त्व दिएका छन्, ७० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्धका सन्दर्भमा भएको यो सहकार्यले दिगो पर्यटनलाई बलियो आधार प्रदान गर्ने छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल–जापानबीच  दीर्घकालीन सम्बन्ध स्मरण गर्दै यस समझदारीलाई पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरे ।

‘नेपाल र जापानबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ, हिमालयको देश तथा भगवान् बुद्धको जन्मस्थल नेपालका लागि बजार विविधीकरणका लागि यो समझदारी उपयुक्त समय हो,’ उनले भने, ‘यस समझदारीले साझा मूल्य र सहकार्य एकीकृत गर्दै आगामी दिनमा सहयोग थप सुदृढ हुने विश्वास लिएको छु ।’

वाकायामा प्रिफेक्चरका गभर्नर इजुमी मियाजाकीले इतिहास र संस्कृतिले समृद्ध नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भएको बताए ।

‘इतिहास र संस्कृतिले समृद्ध नेपालसँग समझदारी गर्न पाउँदा हामी खुसी छौं,’ उनले भने, ‘यस समझदारीले नेपाल र वाकायामाबीच पर्यटन प्रवर्द्धन थप सुदृढ हुने विश्वास लिएको छु ।’

पर्यटन बोर्डका सीईओ जोशीले जापानलाई नेपालको महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्रोत बजारमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जापानी पर्यटक आगमनमा करिब ८ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिए ।

‘नेपाल विविध जीवन्त अनुभवहरूको गन्तव्य हो, यो समझदारीपत्र केवल औपचारिक सम्झौतामात्र नभई गन्तव्य, ज्ञान र अवसर जोड्ने माध्यम हो, यसले नेपाली पर्यटन बजारका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्ने छ,’ उनले भने ।

समझदारीपत्र हस्ताक्षर मितिदेखि लागु भई आपसी समझदारीका आधारमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । सहकार्य सम्बन्धी गतिविधि समन्वयका लागि दुवै पक्षले सम्पर्क बिन्दु तोक्ने तथा खर्च आ–आफ्नै रूपमा बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि पारस्परिक सद्भाव र विश्वासमा आधारित यो समझदारीले सात दशक लामो नेपाल–जापान सम्बन्ध पर्यटन मार्फत थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नेपाल-जापान पर्यटन कूटनीति समझदारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित