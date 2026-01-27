+
अमेरिकामा नेपाल प्रवर्द्धन

सन् २०२५ मा १ लाख १२ हजार ३ सय १६ अमेरिकी पर्यटक नेपाल आगमन गरेसँगै अमेरिका हाल नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटक स्रोत बजारका रूपमा छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १८:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल पर्यटन बोर्डले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित 'ट्राभल एन्ड एडभेन्चर शो २०२६' मा सहभागी भएर नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
  • सन् २०२५ मा १ लाख १२ हजार ३ सय १६ अमेरिकी पर्यटक नेपाल आएका छन् र अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटक स्रोत बजार बनेको छ।
  • पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालसँग सहकार्यमा साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै अमेरिकी पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

१३ माघ, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले अमेरिकामा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य सहित न्युयोर्कमा आयोजित ‘ट्राभल एन्ड एडभेन्चर शो २०२६’ मा सहभागी भएको छ ।

उक्त कार्यक्रम २४–२५ जनवरी २०२६ मा जेकब के जाभिट्स कन्भेन्सन सेन्टर न्युयोर्कमा सम्पन्न भएको हो । नेपालका लागि अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बजार रहँदै आएको छ ।

सन् २०२५ मा १ लाख १२ हजार ३ सय १६ अमेरिकी पर्यटक नेपाल आगमन गरेसँगै अमेरिका हाल नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटक स्रोत बजारका रूपमा छ ।

यही पृष्ठभूमिमा उत्तर अमेरिकी बजार लक्षित निरन्तर प्रचार–प्रसार कार्यक्रम अन्तर्गत पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) सँगको सहकार्यमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागिता जनाएको हो ।

दुई दिने कार्यक्रममा सहभागी अमेरिकी पर्यटन व्यवसायी तथा यात्रुले नेपालको साहसिक पर्यटन उत्पादनप्रति विशेष चासो देखाएका थिए । विशेषगरी पर्वतारोहण र ट्रेकिङ सम्बन्धी गतिविधिमा उल्लेखनीय रुचि देखिनुले नेपाललाई साहसिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा थप प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको पर्यटन बोर्डको विश्वास छ । साथै, यस सहभागिताले अमेरिकी पर्यटन व्यवसायीसँग पर्यटन सहकार्य विस्तार गर्नुका साथै ‘डेस्टिनेसन नेपाल’ को पहिचान मजबुत बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न मद्दत पुगेको जनाइएको छ ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन २४ जनवरी मा न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीले नेपाल प्याभिलियन अवलोकन गरी सहभागी कम्पनीसँग अन्तर्क्रिया गरेका थिए ।

सोही अवसरमा विशेषगरी पूर्वी तटीय अमेरिकी राज्यहरूमा नेपाल प्रवर्द्धनका सम्भावित सहकार्य क्षेत्रबारे छलफल भएको थियो । पर्यटन बोर्डका तर्फबाट उदय भट्टराई र प्रदीप बस्नेतले उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

अमेरिका नेपाल पर्यटन बोर्ड पर्यटन प्रवर्द्धन
लोकप्रिय

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित