२ करोड ४० लाख खर्चमा सम्पन्न भयो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन

निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको खर्चविवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

२०८२ माघ १३ गते १८:४८

  • निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा २ करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ।
  • निर्वाचनका लागि ४ करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
  • माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १८ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो।

१३ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको खर्चविवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २ करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको हो ।

उक्त निर्वाचनका लागि ४ करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १८ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो ।

