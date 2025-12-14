२ करोड ४० लाख खर्चमा सम्पन्न भयो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा २ करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ।
- निर्वाचनका लागि ४ करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
- माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १८ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो।
१३ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको खर्चविवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा २ करोड ४० लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको हो ।
उक्त निर्वाचनका लागि ४ करोड ३० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाका १८ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
