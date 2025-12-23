+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिका र रुसको सीमा दूरी ३.८ किलोमिटर, दुई टापुको रोचक तथ्य

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिका र रूसबीचको सबैभन्दा नजिकको सीमा डियोमेड टापुहरूमा छ, जहाँ दूरी केवल ३.८ किलोमिटर मात्र छ।
  • डियोमेड टापुहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा गुज्रने भएकाले दुई टापुबीच करिब २१ घण्टाको समय अन्तर छ।
  • अमेरिकाको लिटिल डियोमेडमा करिब ८० जना आदिवासी बस्छन् भने रुसको बिग डियोमेडमा स्थायी बासिन्दा छैनन् र सीमा सुरक्षाकर्मीहरू मात्र छन्।

मानचित्रमा हेर्दा विश्वका दुई कट्टर प्रतिस्पर्धी देश अमेरिका र रूसबीचको दूरी निकै धेरै देखिन्छ । तर यी दुई देश यति धेरै निकट छन् कि दुई देशबीचको दूरी केवल ३.८ किलोमिटर छ।

हो, अमेरिका र रुसबीचको सबैभन्दा नजिकको सीमा क्षेत्र डियोमेड टापुहरूमा पर्दछ, जहाँ दुवै देशबीचको दूरी केवल ३.८ किलोमिटर मात्र छ।

उक्त सीमा क्षेत्रमा अमेरिकाको लिटिल डियोमेड ‘Yesterday Island’ र रूसको बिग डियोमेड ‘Tomorrow Island’ रहेका छन्।

यी दुवै टापु बेरिङ सागरमा रहेका छन् जुन अलास्का (अमेरिका) र साइबेरिया (रूस) बीच फैलिएको छ।

अर्को अनौठो त के भने यतिधेरै नजिक हुँदाहुँदै पनि यी दुई टापुबीचको समयमा भने करिब १ दिनको अन्तर छ ।

वास्तवमा यी दुई टापुहरूको बीचबाट अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा गुज्रिने भएकाले एउटा टापुमा आजको दिन हुँदा अर्कोमा भोलिको दिन हुन्छ । अर्थात् दुई टापुबीच करिब २१ घण्टाको समय अन्तर रहेको छ । त्यसैले यो स्थानले समय र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबीचको अनौठो र रोचक तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।

अमेरिकाको लिटिल डियोमेड टापुमा ‘डियोमेड’ नामको सानो गाउँ छ, जहाँ करिब ८० जना इनुपियाट आदिवासी समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । उनीहरू परम्परागत जीवनशैली अपनाउँछन् । समुद्रमा पाइने सील र वालरसको शिकार गर्छन्, माछा मार्छन् अनि हात्तीको दाँतको कलाकृति पनि बनाउँछन् ।

अमेरिकाको अधिनमा रहेको लिटिल डियोमेड टापुका आदिवासीको बस्ती ।

रुसको बिग डियोमेड टापुमा भने स्थायी बासिन्दाका रूपमा मानिसहरूको स्थायी बसोबास छैन । सन् १९४८ मा सोभियत संघले त्यहाँका मूल निवासीहरूलाई जबरजस्ती मुख्य भूमितर्फ स्थानान्तरण गरेको थियो । हाल यहाँ केवल रुसी सीमा सुरक्षाकर्मीहरू र केही सरकारी कर्मचारीहरू मात्र बस्छन् ।

उता अमेरिकाको लिटिल डियोमेडमा चाहिँ कुनै सैन्य वा सरकारी उपस्थिति छैन । यो पूर्णरूपमा स्थानीय मानिसहरूको गाउँ हो ।

बिग डियोमेडमा रुसको एफएसबी सीमा सेवाको सानो बेस छ । यहाँ सीमा सुरक्षाकर्मीहरू, मौसम स्टेशन र केही सैन्य इकाइहरू तैनाथ छन् । यसलाई रूसको सबैभन्दा पूर्वी बिन्दु मानिन्छ।

जाडो याममा दुवै टापुहरू बरफले जोडिन्छन् । दुई टापुबीच आवागमनका लागि त्यहाँ कुनै पुल, सडक वा नियमित डुंगा सेवा छैन । अनुमतिबिना दुई टापुबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्न पाइँदैन ।

एजेन्सी

अमेरिका रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

७५ देशको आप्रवासी भिसा निलम्बन गर्ने अमेरिकी निर्णयले को-को प्रभावित हुन्छन् ?

७५ देशको आप्रवासी भिसा निलम्बन गर्ने अमेरिकी निर्णयले को-को प्रभावित हुन्छन् ?
अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशलाई आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने

अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशलाई आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने
अमेरिका पुग्यो सडकमा छाडिएको कुकुर

अमेरिका पुग्यो सडकमा छाडिएको कुकुर
अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई भन्यो : सुरक्षित हुँदै तुरुन्तै इरान छोड्नु

अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई भन्यो : सुरक्षित हुँदै तुरुन्तै इरान छोड्नु
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे आफैंलाई ‘भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपति’

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे आफैंलाई ‘भेनेजुएलाको कार्यवाहक राष्ट्रपति’
अमेरिकी विदेशमन्त्री अब क्युबाको राष्ट्रपति ? ट्रम्पले भने– राम्रो लाग्यो

अमेरिकी विदेशमन्त्री अब क्युबाको राष्ट्रपति ? ट्रम्पले भने– राम्रो लाग्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित