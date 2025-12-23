+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२८ वर्षीय युवकसँग किन बढ्यो फेसबुकका मालिक जुकरबर्गको टकराव ?

वाङको नेतृत्वबाट एआईको क्षेत्रमा ओपन एआई, गुगल तथा माइक्रोसफ्टसँगको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा राख्ने योजना मेटाको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १९:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेटा कम्पनीमा एआई विभागका प्रमुख एलेक्जेन्डर वाङ र सिइओ मार्क जुकरबर्गबीच आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएको छ।
  • वाङले जुकरबर्गको माइक्रो म्यानेजमेन्ट र नियन्त्रणले आफ्नो स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको गुनासो गरेका छन् ।

अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा अहिले एउटा गम्भीर प्रश्नले चर्चा पाइरहेको छ- के मेटा कम्पनी भित्र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात एआईको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भइसकेको हो ?

यो चर्चाको केन्द्रमा छन्, कम्पनीका सिइओ मार्क जुकरबर्ग र हालै नियुक्त गरिएका एआई विभागका प्रमुख एलेक्जेन्डर वाङबीचको बढ्दो तनाव ।

बाहिरबाट झ्वाट्ट हेर्दा यो केवल एउटा व्यवस्थापकीय पुनर्संरचनाको खबरजस्तो देखिन्छ । तर भित्री यथार्थले मेटा कम्पनीको एआई भविष्य र कर्पोरेट संस्कृतिमाथि नै गहिरो प्रश्न उठाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

२८ वर्षका वाङ र १४ अर्ब डलरको दाउ

गत वर्ष जुकरबर्गले एआईको क्षेत्रमा ठूलो जोखिम मोले । उनले २८ वर्षे एलेक्जेन्डर वाङलाई मेटा कम्पनीको नयाँ सुपरइन्टेलिजेन्स ल्याब्सको नेतृत्व सुम्पिए । यसै क्रममा मेटाले वाङद्वारा स्थापित स्केल एआईमा करिब १४ अर्ब डलर लगानी गर्‍यो । यो सम्झौता आधुनिक एआई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ।

सन् २०२५ मा उनै वाङ मेटा कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने कर्मचारी बने र कम्पनीको एआई रणनीतिका प्रमुख अनुहारका रूपमा स्थापित भए । तर मेटाको एआई यात्रालाई तीव्र बनाउने कदम मानिएको वाङको आगमन र एआईमा गरिएको अर्बौँको लगानी अहिले कम्पनीभित्रै तनावको कारण बन्दै गएको देखिन्छ ।

जुकरबर्गसँग वाङ किन असन्तुष्ट ?

समाचार अनुसार मेटाको एआई प्रमुख एलेक्जेन्डर वाङ हाल कम्पनीका सिइओ मार्क जुकरबर्गको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन् । जुकरबर्गको अत्यधिक नियन्त्रण र माइक्रो म्यानेजमेन्टले आफ्नो कामको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारिरहेको गुनासो उनको छ । उता मेटा भित्रका केही वरिष्ठ कर्मचारीहरू भने वाङ उमेर र अनुभवका हिसाबले अझै कनिष्ठ भएकाले यति ठूलो एआई विभागको नेतृत्व सुम्पनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन्।

तर वाङ आफैंमा एक असाधारण व्यक्ति हुन् । उनले कम उमेरमै स्केल एआईको स्थापना गरे जुन आज विश्वकै अग्रणी डेटा लेबलिङ कम्पनीमध्ये एक हो । यही क्षमताका कारण मेटाले उनलाई ठूलो प्याकेजसहित आफ्नो एआई मिसनको नेतृत्व सुम्पिएको थियो।

वाङको नेतृत्वबाट एआईको क्षेत्रमा ओपन एआई, गुगल तथा माइक्रोसफ्टसँगको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अग्रपंक्तिमा राख्ने योजना मेटाको थियो । तर यसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसकेको विश्लेषण गरिन्छ ।

नयाँ रिपोर्टिङ संरचनाले झनै आशंका

पछिल्लो समयमा मेटा कम्पनीले व्यवस्थापनभित्र नयाँ रिपोर्टिङ संरचना लागू गरेपछि धेरै टिमहरूको प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ लाइन परिवर्तन भयो । यही प्रक्रियामा वाङलाई जुकरबर्गको एआई दूरदृष्टि अनुसार पूर्णरूपमा कार्यसञ्चालनगत स्वतन्त्रता नदिइएको कुरा सतहमा आयो । अर्कोतर्फ जुकरबर्ग स्वयम्ले नै एआई प्रोडक्ट रोडम्यापमा गहन रूपमा संलग्न हुँदै हरेक काममा माइक्रो–म्यानेजमेन्ट गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसका कारण कम्पनीभित्र टकरावको अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ।

वाङ र जुकरबर्गबीचको पछिल्लो टकरावलाई प्रविधि उद्योगले केवल व्यक्तित्व वा इगोको द्वन्दको रूपमा मात्र हेरेको छैन, यो वास्तवमा दुई फरक सोचको टकराव हो । जुकरबर्गको ‘प्रोडक्ट–फर्स्ट’ र छिटो डेलिभरी मोडेल भर्सेस वाङको ‘रिसर्च–फर्स्ट’ र फाउन्डेसन मोडेल केन्द्रित दृष्टिकोणबीच संघर्ष चलेको बताइन्छ । यस परिस्थितिले मेटा भित्रका धेरै एआई अनुसन्धानकर्तालाई दिग्भ्रमित पारेको छ ।

मेटाबाट बाहिरिँदै एआई क्षेत्रका शीर्ष प्रतिभाहरू

यसैबीच मेटा कम्पनीका केही उच्चपदस्थ एआई इन्जिनियर र अनुसन्धानकर्ताहरूले कम्पनी छोडिरहेको खबर पनि बाहिर आएको छ । भित्री स्रोतहरूका अनुसार धेरै वरिष्ठ कर्मचारीहरू आफ्ना भूमिका, प्राथमिकता र भविष्यलाई लिएर अनिश्चितताको महसुस गरिरहेका छन् । प्रविधि उद्योगमा यस्तो अवस्थालाई ‘कल्चर क्र्याक’ भनिन्छ । यसमा अत्यधिक महत्वाकांक्षा र व्यवहारिक यथार्थबीच दूरी बढ्न थाल्छ ।

मेटाका लागि यो समय अत्यन्त संवेदनशील छ । मेटाभर्समा यसअघि गरिएको ठूलो लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । अब एआई नै कम्पनीको भविष्यको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना बनेको छ । यस्तो अवस्थामा एआई विभागको नेतृत्वमै आन्तरिक कलह हुनु लगानीकर्ता र कर्मचारी दुवैका लागि चिन्ताजनक विषय हो।

एआई–फर्स्ट घोषणापछि पनि अन्योल

रोचक कुरा के छ भने, जुकरबर्गले पछिल्ला महिनाहरूमा मेटालाई आधिकारिक रूपमा ‘एआई फर्स्ट कम्पनी’ घोषणा गरिसकेका छन् । लियाम ‘Llama’ मोडेललाई ओपन सोर्स गर्ने होस् वा मेटाको आफ्नै आधारभूत मोडेल विकास गर्ने होस् सबैतिर एआई नै मेटाको नयाँ पहिचान बन्दै गएको छ । तर यदि एआई टिमभित्रै स्पष्टता र समन्वय कायम हुन सकेन भने मेटाभर्सझैँ यो रणनीति पनि जोखिममा पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

एजेन्सी

एआई मेटा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गुगलको उपहार : २ अर्ब जिमेल प्रयोगकर्तालाई सित्तैमा एआई सुविधा

गुगलको उपहार : २ अर्ब जिमेल प्रयोगकर्तालाई सित्तैमा एआई सुविधा
औषधि परीक्षणको गति दश लाख गुणा बढाउने एआईमा आधारित भर्चुअल प्लेटफर्म

औषधि परीक्षणको गति दश लाख गुणा बढाउने एआईमा आधारित भर्चुअल प्लेटफर्म
एआईको कमाल भन्दै करिश्माले राखिन् जादूयी फोटोहरू

एआईको कमाल भन्दै करिश्माले राखिन् जादूयी फोटोहरू
वैज्ञानिकले बनाए नयाँ एआई, जसले निद्राकै आधारमा पत्ता लगाउँछ भविष्यमा लाग्ने रोग

वैज्ञानिकले बनाए नयाँ एआई, जसले निद्राकै आधारमा पत्ता लगाउँछ भविष्यमा लाग्ने रोग
नेपाली एआई गीत : रमाइलो कि खतरा ?

नेपाली एआई गीत : रमाइलो कि खतरा ?
‘स्लप’ बन्यो सन् २०२५ को ‘वर्ष शब्द’, के हो यसको अर्थ ?

‘स्लप’ बन्यो सन् २०२५ को ‘वर्ष शब्द’, के हो यसको अर्थ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित