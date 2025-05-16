औषधि परीक्षणको गति दश लाख गुणा बढाउने एआईमा आधारित भर्चुअल प्लेटफर्म

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीनका अनुसन्धानकर्ताले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 'ड्रगक्लिप' नामक भर्चुअल औषधि छनोट प्लेटफर्म विकास गरेका छन्।
- ड्रगक्लिपले औषधि परीक्षणको गति दश लाख गुणा बढाएको र पूर्वानुमानको शुद्धता सुधार गरेको छ।
- यो प्लेटफर्म विश्वभरका वैज्ञानिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ र नयाँ औषधि विकासमा सहयोग पुर्याउने योजना बनाइएको छ।
२८ पुस, बेइजिङ । चीनका अनुसन्धानकर्ताले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित एक भर्चुअल औषधि छनोट प्लेटफर्म विकास गरेका छन्, जसले परम्परागत विधिको तुलनामा औषधि परीक्षणको गति करिब दश लाख गुणा बढाउनुका साथै पूर्वानुमानको शुद्धतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छिङहुवा विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘ड्रगक्लिप’ नाम दिइएको यस प्लेटफर्मको सहायताले अनुसन्धान टोलीले पहिलो पटक भर्चुअल औषधि छनोट परियोजना सम्पन्न गरेको छ । यसले नयाँ औषधि खोजका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोलेको छ । यस सम्बन्धित अध्ययन शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक पत्रिकामा अनलाइन प्रकाशित गरिएको हो ।
‘ड्रगक्लिप’ भनेको चीनका अनुसन्धानकर्ताले बनाएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित एक आधुनिक कम्प्युटर प्लेटफर्म हो, जसले नयाँ औषधि छिटो र सजिलै खोज्न मद्दत गर्छ ।
यसले मानव शरीरमा रहेका प्रोटिन र औषधि बन्न सक्ने साना अणुहरूबीच कुन राम्रोसँग मिल्छ भन्ने कुरा कम्प्युटरमै परीक्षण गर्छ । पहिले यस्ता परीक्षण गर्न धेरै वर्ष लाग्थ्यो, तर ड्रगक्लिपको सहयोगले यो काम एक दिनमै गर्न सकिन्छ । यसले क्यान्सर, सङ्क्रामक रोग र दुर्लभ रोगका लागि नयाँ औषधि विकासलाई धेरै छिटो र प्रभावकारी बनाएको छ ।
यसले यस समयसीमालाई अत्यन्तै घटाउँदै, सयौँ वर्ष लाग्ने कामलाई एउटै कम्प्युटिङ नोडमा एक दिनभित्रै सम्भव बनाएको छ । कम्प्युटिङ नोड उच्च कार्यसम्पादन वितरण गरिएको गणना प्रणालीको आधारभूत एकाइ हो ।
यो डाटाबेस अब विश्वभरका वैज्ञानिक समुदायका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ, जसले आधारभूत अनुसन्धान र प्रारम्भिक औषधि विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ ।
आगामी दिनमा ‘ड्रगक्लिप’ टोलीले शैक्षिक संस्था र उद्योग साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै क्यान्सर, सङ्क्रामक रोग र दुर्लभ रोगजस्ता क्षेत्रमा नयाँ लक्ष्य र पहिलो किसिमका उपचार विधि छिटो विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।
टोलीले प्लेटफर्मको कार्यसम्पादन अझै सुधार गर्ने, क्षमता विस्तार गर्ने र औषधि नवप्रवर्तनका लागि अझ बुद्धिमान, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य विश्वव्यापी प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउने जनाएको छ । सिन्ह्वा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4