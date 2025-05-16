+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘स्लप’ बन्यो सन् २०२५ को ‘वर्ष शब्द’, के हो यसको अर्थ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १७:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मेरियमवेबस्टरले सन् २०२५ को वर्ष शब्द \'स्लप\' घोषणा गरेको छ, जसले एआईबाट उत्पादन गरिने कम गुणस्तरको डिजिटल सामग्री जनाउँछ।

विगत १८० वर्षभन्दा धेरै समयदेखि भाषा र शब्दको दस्तावेजीकरण गर्दै आएको विश्वप्रसिद्ध शब्दकोश संस्था मेरियमवेबस्टरले ‘स्लप (Slop)’ लाई सन् २०२५ को वर्ष शब्द (वर्ड अफ द इयर) घोषणा गरेको छ। शब्दकोशका अनुसार ‘स्लप’ भन्नाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबाट ठूलो मात्रामा उत्पादन गरिने कम गुणस्तरको डिजिटल सामग्रीलाई जनाउँछ।

एआई स्लप भनेको के हो ?

मेरियम वेबस्टरका अनुसार एआई स्लप त्यस्तो डिजिटल सामग्री हो, जुन बाहिरबाट आकर्षक देखिए पनि त्यसमा न त गुणस्तर हुन्छ, न त कुनै ठोस सूचना । यसमा एआईद्वारा तयार गरिएका भिडियो, फोटो, अडियो, फेक न्युज, कमजोर लेख तथा अर्थहीन मनोरञ्जन सामग्री समावेश हुन्छन् । यस्ता सामग्री अत्यन्तै छिटो र ठूलो परिमाणमा उत्पादन भइरहेका छन् ।

शब्दकोश कम्पनीका अनुसार सन् २०२५ मा ‘एआई स्लप’ लगभग सबै ठाउँमा देखियो । सामाजिक सञ्जालमा बेतुका भिडियो, अनौठा विज्ञापन, तस्बिर र भ्रामक समाचारहरू भाइरल भए । कार्यस्थलहरूमा समेत एआईबाट तयार गरिएका कमजोर रिपोर्ट र प्रस्तुतिहरू देखिए, जसले सहभागीहरूको समय खेर फाल्ने काम गर्‍यो । विज्ञहरूले यो प्रवृत्तिलाई ‘वर्क स्लप’ नाम दिएका छन् ।

द गार्डियन को रिपोर्टअनुसार यस वर्ष सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेका केही युट्युब च्यानलहरू पूर्णरूपमा एआई स्लपमा आधारित थिए । ब्लूमबर्गको एक रिपोर्टले युट्युब किड्समा पनि ठूलो संख्यामा एआईद्वारा बनाइएका भिडियोहरू रहेको र ती सामग्री अत्यन्तै साना बालबालिकाले हेरिरहेको खुलासा गरेको छ । सो खुलासासँगै युट्युबले आफ्नो मनिटाइजेसन नीतिमा परिवर्तन गर्नुपरेको थियो।

‘स्लप’ शब्दको इतिहास

‘स्लप’ शब्दको प्रयोग पहिलो पटक सन् १७०० को पहिलो दशकमा भएको थियो । जसले नरम हिलो वा लेदोलाई जनाउँथ्यो । समयक्रममा यसको अर्थ परिवर्तन हुँदै फ्याँकिएको खाद्य पदार्थ बन्यो । त्यसपश्चात् फोहोरलाई जनाउन यो शब्द प्रयोग गर्न थालियो भने अन्ततः कम मूल्य वा न्यूनस्तरको वस्तुलाई जनाउने शब्दका रूपमा यसको प्रयोग हुनथाल्यो । अहिले यो शब्द डिजिटल संसारमा न्यूनस्तरका एआई सामग्रीलाई जनाउन प्रयोग भई स्थापित समेत भइसकेको छ ।

हाल विकिपिडिया, स्पटिफाइ तथा पिन्टेरेस्ट जस्ता प्लेटफर्मले एआई स्लप नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, अर्कोतर्फ मेटा र ओपनएआई जस्ता कम्पनीहरूले नयाँ एप र फिचर सार्वजनिक गरिरहेका छन् जसले ठूलो मात्रामा एआई सामग्री उत्पादन गर्न सहज बनाएको छ । यस कारण एआई स्लपसम्बन्धी बहस अझ तीव्र बनेको छ।

शोधकर्ताको चेतावनी

अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका शोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनले च्याटजिपिटीजस्ता एआई टुलमा अत्यधिक निर्भरता बढ्दा मानिसको स्मरणशक्ति र सोच्ने क्षमतामा नकारात्मक असर पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ। लामो समयसम्म एआई स्लपको सम्पर्कमा रहँदा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूको मानसिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

एआई सामग्रीको बढ्दो प्रयोग र त्यसले निम्त्याउने चुनौतीबीच ‘स्लप’ लाई वर्ड अफ द इयर घोषणा गर्नुले डिजिटल युगमा गुणस्तर, विश्वसनीयता र सामाजिक प्रभावबारे बढ्दो चिन्ता प्रतिबिम्बित भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

(एजेन्सीको सहयोगमा) 

एआई स्लप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एआई धेरै प्रयोग गर्ने बानीले बनाउँदैछ दिमाग कमजोर

एआई धेरै प्रयोग गर्ने बानीले बनाउँदैछ दिमाग कमजोर
सामाजिक सञ्जालमा एआई निर्मित सामग्री छ्याप्छ्याप्ती, चिन्ने कसरी ?

सामाजिक सञ्जालमा एआई निर्मित सामग्री छ्याप्छ्याप्ती, चिन्ने कसरी ?
दृष्टिविहीन युवालाई एआई साक्षरता प्रशिक्षण

दृष्टिविहीन युवालाई एआई साक्षरता प्रशिक्षण
एआई र डिजिटल प्रविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्त बनाउँदै

एआई र डिजिटल प्रविधिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्त बनाउँदै
भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट

भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट
वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 

वित्तीय क्षेत्रको ‘एआई’ पनि नियमन दायरामा, एआई निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्ने 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित