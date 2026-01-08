+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज’ १४ फागुनदेखि त्रिशूली नदीमा

हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज २०२६ मा ३० अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र १ सय ४० राष्ट्रिय खेलाडी सहभागी हुनेछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १८:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिजले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा १४ देखि १६ फागुनसम्म २४औं हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज २०२६ आयोजना गर्ने भएको छ।
  • २४औं हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्जमा ३० अन्तर्राष्ट्रिय र १४० राष्ट्रिय खेलाडी सहभागी हुने नाराले जानकारी गराएको छ।
  • पर्यटन बोर्डले नदीजन्य साहसिक खेललाई पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गरी सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

२८ माघ, काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) ले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा आगामी १४ देखि १६ फागुनसम्म ‘२४औं हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज २०२६ तथा ५०औं अन्तर्राष्ट्रिय ह्वाइट वाटर र्‍याफ्टिङ र कायाकिङ महोत्सव’ गर्ने भएको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाराले २४औं हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज २०२६ मा ३० अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र १ सय ४० राष्ट्रिय खेलाडी सहभागी हुने जानकारी गराएको हो ।

पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले बोर्ड लामो समयदेखि ह्वाइटवाटर शृङ्खलासँग जोडिँदै आएको उल्लेख गर्दै विगतका शृृङ्खलामा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै यसपालि नदीजन्य साहसिक खेललाई नेपालको सशक्त पर्यटन छविका रूपमा स्थापित गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

‘सगरमाथा र हिमालमात्र होइन, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ र क्यानोइङ जस्ता नदीमा आधारित साहसिक गतिविधिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ,’ ऐरले भने, ‘यसका लागि हाम्रा नदी संरक्षणमा पनि जोड दिन आवश्यक छ ।’

बोर्डले यसलाई छुट्टै पर्यटन उत्पादनका रूपमा विकास गर्दै सात वटै प्रदेशमा विस्तारका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत वरिष्ठ निर्देशक ऐरले जनाएका छन् ।

त्यसैगरी पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले पनि जलविद्युत् आयोजना र नदीजन्य उत्खननका कारण नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिमा असर परिरहेको बताए ।

‘नदीमा हुने साहसिक खेल गतिविधिका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र पर्यटनका लागि नदी पहिचान गरी र्‍याफ्टिङ लगायत साहसिक खेल गतिविधि गर्न नदी छुट्याउनुपर्छ, यसका लागि नाराले पहल गर्ने विश्‍वास छ ।’

नाराका अध्यक्ष कमलबहादुर ठकुरीले हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज केवल एक प्रतियोगिता मात्र नभई नेपालको ५०औं जलयात्रा इतिहासको उत्सव भएको बताए ।

यस महोत्सव अन्तर्गत कायाकिङतर्फ दुई र र्‍याफ्टिङतर्फ एक गरी तीन विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछन् । जसमा पहिलो दिन १ सयभन्दा बढी कायकरबीच रेस, दोस्रो दिन नकआउट सेसन र तेस्रो दिन र्‍याफ्ट सेसन सञ्चालन हुनेछ ।

समग्रमा खेलाडी, स्वयंसेवक, निर्णायक र दर्शक गरी ४ सयदेखि ६ जनाको उपस्थिति रहने अपेक्षा छ । कार्यक्रममा र्‍याफ्टिङको व्यावसायिक सुरुवात गर्ने हिमालयन रिभ एक्स्प्लोरेसनका संस्थापकहरूलाई विशेष सम्मान गरिने समेत आयोजकले जनाएको छ ।

नेपालमा र्‍याफ्टिङको इतिहास सन् १९६० को दशकबाट सुरु भएको मानिन्छ । १९६४ मा फ्रान्सेली टोलीले त्रिशूली र १९६५ मा सर एडमन्ड हिलारीको टोलीले सुनकोशीमा गरेको जलयात्रा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बनेका थिए । १९७५ मा हिमालयन रिभर एक्स्प्लोरेसन मार्फत व्यावसायिक र्‍याफ्टिङ औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो भने नारा २०४६ सालमा स्थापना भएको थियो ।

नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज नेपाल पर्यटन बोर्ड हिमालयन ह्वाइट वाटर च्यालेन्ज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यातायात व्यवसायी महासंघले सदस्यहरूलाई भन्यो : क्षमताभन्दा बढी यात्रु गाडीमा नचढाउनू

यातायात व्यवसायी महासंघले सदस्यहरूलाई भन्यो : क्षमताभन्दा बढी यात्रु गाडीमा नचढाउनू
सिरहा कारागारका कैदीको हातमा कसले पुर्‍यायो पेस्तोल र गोली ?

सिरहा कारागारका कैदीको हातमा कसले पुर्‍यायो पेस्तोल र गोली ?
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको आफ्नै अत्याधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न, कुमारीपाटीबाट सेवा सुरु

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको आफ्नै अत्याधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न, कुमारीपाटीबाट सेवा सुरु
एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमानसिंह प्रधान ‘म्यानेजर अफ द इयर २०२५’ अवार्डबाट सम्मानित

एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमानसिंह प्रधान ‘म्यानेजर अफ द इयर २०२५’ अवार्डबाट सम्मानित
नेपालको संस्कृति र पहिचानमा एआईको डरलाग्दो आक्रमण

नेपालको संस्कृति र पहिचानमा एआईको डरलाग्दो आक्रमण
उजय शाक्यको पुस्तक ‘ब्रान्डसूत्र २.०’ बजारमा

उजय शाक्यको पुस्तक ‘ब्रान्डसूत्र २.०’ बजारमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित