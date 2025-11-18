+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको आफ्नै अत्याधुनिक भवन निर्माण सम्पन्न, कुमारीपाटीबाट सेवा सुरु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १८:११

२८ माघ, काठमाडौं । हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले ललितपुर महानगरपालिका–१९ कुमारीपाटीमा आफ्नै आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

कम्पनीको सेवा विस्तार र भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिक योजना अनुरूप यो नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो ।

नयाँ भवन निर्माणसँगै कम्पनीले हाल ललितपुर लगनखेलमा रहेको आफ्नो शाखा कार्यालयलाई २८ माघदेखि कुमारीपाटीस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गरेको छ ।

अबदेखि साविकको लगनखेल शाखाबाट प्रदान गरिँदै आएका सम्पूर्ण बीमा सेवा कुमारीपाटीको नयाँ स्थानबाट निरन्तर उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन प्रारम्भ भएपछि ग्राहकले थप व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बीमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।

स्थानान्तरणको यस प्रक्रियामा ग्राहकवर्गमा पर्न जाने असुविधाप्रति ध्यान दिँदै कम्पनीले नयाँ स्थानबाट अझ उच्चस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

कम्पनीले यस अवसरमा आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहक, सरोकारवाला तथा शुभेच्छुकबाट प्राप्त निरन्तर विश्वास र सहयोगप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।

साथै, आगामी दिनमा पनि ग्राहक केन्द्रित सेवालाई नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्ने दृढ संकल्प हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले दोहोर्‍याएको छ ।

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको साधारणसभाबाट लाभांश पारित, वित्तीय विवरण स्वीकृत

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको साधारणसभाबाट लाभांश पारित, वित्तीय विवरण स्वीकृत
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पुनर्निर्माण गरिदियो क्षतिग्रस्त प्रहरी इकाइ

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पुनर्निर्माण गरिदियो क्षतिग्रस्त प्रहरी इकाइ
सेजन सदस्यलाई ७ लाखको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा

सेजन सदस्यलाई ७ लाखको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले दियो ललितपुर-१० को स्वास्थ्य केन्द्रलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिन

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले दियो ललितपुर-१० को स्वास्थ्य केन्द्रलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिन
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव
प्रहरीलाई हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सहयोग हस्तान्तरण

प्रहरीलाई हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सहयोग हस्तान्तरण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित