हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव

कम्पनीको ११ पुसमा बसेको सञ्चालक समितिको ३६०औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १७:३१

  • हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
  • कम्पनीको सञ्चालक समितिको ११ पुसमा बसेको ३६०औं बैठकले २० करोड १२ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो।
  • लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति र ३२औं वार्षिक साधारणसभाको पारित भएपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

१३ पुस, काठमाडौं । हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

कम्पनीको ११ पुसमा बसेको सञ्चालक समितिको ३६०औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड १ लाख ५७ हजार ४ सय रुपैयाँको ८ प्रतिशतले हुन आउने २० करोड १२ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित नगद लाभांश बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी ३२औं वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले यस सम्बन्धी जानकारी नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई समेत गराइसकेको छ।

नगद लाभांश हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स
