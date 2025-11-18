+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पुनर्निर्माण गरिदियो क्षतिग्रस्त प्रहरी इकाइ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १५:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सर्वोच्च तथा विशेष अदालत समन्वय सुरक्षा प्रहरी इकाइको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ।
  • पुनर्निर्माणपछि प्रहरी इकाइले नवनिर्मित ईकाईबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्न थालेको छ।
  • कम्पनीले पुनर्निर्माणसँगै दुई थान कम्प्युटर, दुई थान दराज, एक थान प्रिन्टर, १२ थान कुर्सी र ९ थान टेबुल प्रहरी इकाइलाई प्रदान गरेको छ।

३० पुस, काठमाडौं । हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत भदौ २३ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सर्वोच्च तथा विशेष अदालत समन्वय सुरक्षा प्रहरी इकाइको पुनर्निर्माण कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

उक्त पुनर्निर्माण मार्फत सार्वजनिक संरचनाको संरक्षण तथा सुरक्षा जस्तो संबेदनशील निकायको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हो । समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै सम्बन्धित प्रहरी इकाईले उक्त नवनिर्मित ईकाईबाट पुनः नियमित सेवा सञ्चालन गर्न थालेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीले क्षतिग्रस्त कार्यालय भवनको पुननिर्माण गरी न्याय प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालत आउने सेवाग्राही तथा सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षामा प्रहरी इकाईलाई सुचारु गर्न सहयोग पुर्‍याएकोमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त नवनिर्मित संरचना हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जु श्रेष्ठले आगामी दिनहरूमा पनि सार्वजनिक हित तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यहरूलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भवन पुनर्निर्माणसँगै कम्पनीले दुई थान कम्प्युटर, दुई थान दराज, एक थान प्रिन्टर, १२ थान कुर्सी तथा ९ थान टेबुल समेत उक्त प्रहरी ईकाईलाई प्रदान गरेको छ ।

 

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सेजन सदस्यलाई ७ लाखको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा

सेजन सदस्यलाई ७ लाखको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले दियो ललितपुर-१० को स्वास्थ्य केन्द्रलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिन

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले दियो ललितपुर-१० को स्वास्थ्य केन्द्रलाई अल्ट्रासाउन्ड मेसिन
हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सद्वारा ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव
प्रहरीलाई हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सहयोग हस्तान्तरण

प्रहरीलाई हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सहयोग हस्तान्तरण
जेनजी आन्दोलनको क्षतिमा हिमालयन एभरेस्टले गर्‍यो सबै मागदाबी भुक्तानी

जेनजी आन्दोलनको क्षतिमा हिमालयन एभरेस्टले गर्‍यो सबै मागदाबी भुक्तानी
जेनजी आन्दोलन क्षतिमा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले गर्‍यो पौने २२ करोड भुक्तानी

जेनजी आन्दोलन क्षतिमा हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले गर्‍यो पौने २२ करोड भुक्तानी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित