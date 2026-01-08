+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

३० बिघाको उखु जलेर नष्ट, १ करोड बढीको क्षति

आगलागीबाट स्थानीय २५ जना किसानले लगाएको उखु जलेर नष्ट भएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आगलागीबाट करिब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।

0Comments
Shares
सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ फागुन ४ गते १९:४९

४ फागुन, सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका–१३ घलेटोलमा सोमबार दिउँसो काट्न तयारी अवस्थामा रहेको करिब ३० बिघाको उखुखेतीमा आगलागी भएको छ ।

आगलागीबाट स्थानीय २५ जना किसानले लगाएको उखु जलेर नष्ट भएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आगलागीबाट करिब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको उखु जलेर क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका प्रहरी नायव उपरीक्षक कैलाश राईका अनुसार सोमबार दिउँसो करिब १ बजेको समयमा उखु खेतीको आगलागी भएको हो ।

उखुखेतीको मध्यभागबाट आगो सल्किएको सूचना पाए लगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगे पनि समयमै आगो निभ्याउन नसक्दा उखुखेती जलेर नष्ट भएको उनले बताए ।

स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा आगो मानव बस्तीमा फैलिनबाट भने रोक्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।

लहान नगरपालिकाबाट गएको बारुणयन्त्रको पानी फाल्ने मोटर बिग्रिएपछि गोलबजार नगरपालिकाबाट आएको बारुणयन्त्रले करिब ४ बजेतिर आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो।

आगलागी कारणबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उखुबारीको बीच भागबाट आगो सुरु भएकाले कसैले चुरोट वा बिंडीको ठुटो फालेको वा नियतवश आगो लगाएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ ।

पीडित किसान विष्णु यादवले मलखाद र सिँचाइको अभाव झेल्दै दुःख गरेर हुर्काएको उखु बेच्ने बेला आगलागी हुँदा ठूलो मर्का परेको दुखेसो पोखे ।

‘उखु बेचेर घरायसी व्यवहार र ऋण तिर्ने योजना थियो, तर लागतसमेत डुब्यो,’ उनले भने।

अर्का किसान रामलखन मण्डलले दोषी पत्ता लगाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । ‘जसले आगो लगाएको भए पनि किसानमारा अपराध गरेको हो,’ उनले आक्रोश पोखे ।

किसान रामदयाल मण्डलका अनुसार प्रतिकठ्ठा ३० देखि ३५ क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुन्छ । चिनी उद्योगले प्रति क्विन्टल उखुको ६२० रुपैयाँ दिन्छ भने सरकारले ७० रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । यस आधारमा किसानले प्रति क्विन्टल ६९० रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । उनका अनुसार ३० बिघा क्षेत्रफलको उखुको औसत हिसाब गर्दा करिब १८ हजार क्विन्टल उत्पादन हुने र त्यसको मूल्य करिब १ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

पीडित किसानले क्षतिपूर्ति, राहत र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

उखुखेती
लेखक
सुरेश राय

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टुँडिखेलको ‘ब्याण्ड’ बाजाले किन ल्यायो तरङ्ग ?

टुँडिखेलको ‘ब्याण्ड’ बाजाले किन ल्यायो तरङ्ग ?
एक दुःखान्त : त्यो साँझपछि समीर कहिल्यै घर फर्किएनन्

एक दुःखान्त : त्यो साँझपछि समीर कहिल्यै घर फर्किएनन्
गोरखा २ मा जित्नेहरू प्रधानमन्त्री बन्छन्, उतै हराउँछन्

गोरखा २ मा जित्नेहरू प्रधानमन्त्री बन्छन्, उतै हराउँछन्
डिजिटल मासुभातको युगमा हामी पत्रकार

डिजिटल मासुभातको युगमा हामी पत्रकार
सहज जितको खोजीमा रहेका रविलाई मीनाले बढाउँदैछिन् दबाब

सहज जितको खोजीमा रहेका रविलाई मीनाले बढाउँदैछिन् दबाब
१३ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको कारबाही, दुई पसललाई नगद जरिबाना

१३ फर्ममाथि वाणिज्य विभागको कारबाही, दुई पसललाई नगद जरिबाना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित