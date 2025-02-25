+
English edition
टी-२० विश्वकप २०२६ :

सुपर ८ को लक्ष्य राखेको नेपाल कहाँ चुक्यो?

२०८२ फागुन ५ गते १४:४१ २०८२ फागुन ५ गते १४:४१

गोविन्दराज नेपाल

Shares

नेपालको लक्ष्य दुई टेस्ट राष्ट्रमध्ये एउटालाई स्तब्ध पार्ने अनी दुई एसोसिएट टिम इटली र स्कटल्यान्डलाई हराएर सुपर ८ पुग्ने थियो । तर अहिले तीन खेल खेलिसक्दा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ ।

गोविन्दराज नेपाल

Shares
सुपर ८ को लक्ष्य राखेको नेपाल कहाँ चुक्यो?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा नेपालले सुरुवाती तीन खेलमा पराजित भई समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ।
  • नेपालले इंग्ल्याण्डसँगको पहिलो खेलमा कडा टक्कर दिएको भए पनि इटली र वेस्ट इन्डिजसँग पराजित भएको छ।
  • मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट ले सामाजिक सञ्जालले खेलाडीको ध्यान भंग गरेको र टोलीले सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

५ फागुन, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा सुरुवाती तीन खेलमा पराजित भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमै समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ । नेपालबाट मुम्बई यात्रामा निस्कँदा नेपालको लक्ष्य राम्रो क्रिकेट खेल्ने र सुपर ८ मा पुग्ने थियो ।

नेपाल रहेको समूहमा अन्तिम समयमा टेष्ट राष्ट्र बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्डले विश्वकप खेल्ने भएपछि नेपालको आशा अझ बढेको थियो ।

नेपाल रहेको समूह सी मा दुई पटक टी-२० विश्वकप जितिसकेका वेस्ट इन्डिज र इंग्ल्याण्ड पनि थिए । अर्को टिम थियो टी-२० विश्वकपमा डेब्युटान्ट इटली । इटलीले चार पटक फुटबल विश्वकप जितेपनि क्रिकेटमा खासै चर्चित नाम थिएन ।

नेपालको लक्ष्य दुई टेस्ट राष्ट्रमध्ये एउटालाई स्तब्ध पार्ने अनी दुई एसोसिएट टिम इटली र स्कटल्यान्डलाई हराएर सुपर ८ पुग्ने थियो । तर अहिले तीन खेल खेलिसक्दा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ । अब मंगलबार स्कटल्यान्ड विरुद्ध हुने खेल नेपालका लागि प्रतिष्ठाको खेल हुनेछ । कम्तीमा एक जितसहित नेपाल घर फर्कने लक्ष्यमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्कटल्यान्डविरुद्ध सान्त्वना जितको खोजीमा नेपाल

यस्तै १२ वर्षदेखि टी-२० विश्वकपमा कुनै खेल नजितेको नेपाल त्यो खडेरी पनि तोड्न चाहन्छ । सन् २०१४ मा बंगलादेशमा टी-२० विश्वकपमा डेब्यु गर्दा नेपालले हङकङ र अफगानिस्तानलाई हराएको थियो ।

त्यसपछि दुई संस्करण खेल्दा नेपाल ६ खेलमा पराजित भइसकेको छ । दुवै पटक रोहित पौडेल कप्तान थिए । नेपालका लागि सफल कप्तानको रुपमा देखिएपनि रोहति अझै कप्तानको रुपमा टी-२० विश्वकपमा पहिलो जितको खोजीमा छन् ।

अहिलेसम्म नेपालले तीन खेल खेल्दा पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्डलाई कडा टक्कर दिनु बाहेक अरु केही राम्रो हुन सकेन ।

नेपालले ब्याटिङ र बलिङमा कमजोर प्रदर्शन गरिरहयो भने टिमको रुपमा पनि राम्रो खेल्न सकेन । स्कटल्यान्ड खेल्नुअघि उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध बनाएको अर्धशतक विश्वकपमा नेपाली ब्याटरबाट १२ वर्षपछि बनेको अर्धशतक थियो । यो इनिङ्स बाहेक अरु सम्झन लायक केही रहेन ।

स्तर अनुसार खेल्न सकेन

तेस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको हारपछि सोमपाल कामीले नेपालले क्षमता अनुसार खेल्नै नसकेको बताए । उनले नेपालले यो भन्दा धेरै राम्रो खेल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘मलाई थाहा छैन । हामीले इंग्ल्याण्डविरुद्ध उत्कृष्ट खेल्यौं, तर त्यसपछि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनौं’ सोमपालले भने, ‘र यदि तपाईंले उच्च स्तरमा राम्रो खेल्न सक्नुभएन भने, त्यहाँ टिक्न सकिँदैन । हामीलाई थाहा छ, टोलीको रूपमा हामी राम्रो खेलिरहेका छैनौं । त्यसैले हामी हारिरहेका छौं जस्तो लाग्छ।’

सोमपालले पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध राम्रो खेलेपनि त्यसपछिका दुई खेल इटली र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध नेपालले राम्रो खेल्न नसकेको बताए । ‘वेस्ट इन्डिज र इटालीविरुद्धको खेलमा जस्तो खेल्यौं, हामी त्यसभन्दा धेरै राम्रो टोली हौं। त्यसैले हामी अर्को खेलमा बलियो रूपमा फर्किनेछौं ।’

नेपालले पहिलो खेलमा १८५ रनको लक्ष्य पछ्याउँदा १८० रन बनाउन सकेको थियो । तर त्यसपछि इटली विरुद्ध १२३ रनमा अलआउट भयो भने वेष्ट इन्डिज विरुद्ध १३३ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

ब्याटिङमा नेपालले आफ्नो स्तर देखाउन सकेन । उपपक्तान दीपेन्द्रले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अर्धशतक बनाउन बाहेक अन्य ब्याटर चल्न सकेनन् । यस्तै बलिङमा पनि नेपालका कुनै बलरले वाह गर्न लायक प्रदर्शन गर्न सकेनन् । पहिलो खेलमै डेब्यु गरेका शेर मलले आफ्नो पहिलो बलमै फिल्ड साल्टलाई आउट गर्नु व्यक्तिगत रुपमा राम्रो रहेपनि त्यसपछि उनले निरन्तर खेल्ने अवसर पाएनन् । खेलमा पनि बलरको रोटेसन आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको देखियो ।

इंग्ल्याण्डको खेलले बढाएको अपेक्षा

पहिलो खेलमा इंग्लयाण्ड विरुद्ध १८५ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले विश्वकप जितिसकेको टिमलाई कडा टक्कर दिँदै जम्मा ४ रनले मात्र पराजित भएको थियो ।

त्यसपछि खेलपछि नेपाली क्रिकेट टिमको प्रशंसा विश्वभर भए । दक्षिण अफ्रिकाका डेल स्टेनले नेपाललाई सहयोग गर्न गरेको प्रस्ताव देखि भारतका मोहम्मद कैफले नेपाल एसियाको दोस्रो बलियो राष्ट्र बन्न सक्ने सम्मको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

भारतीय क्रिकेट समर्थकहरु देखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले सम्म पनि नेपाली क्रिकेटको निकै चर्चा र तारिफ गरेका थिए । नेपाल थोरै चुकेकोमा उनीहरु पनि थोरै निराश थिए ।

यस खेलले नेपाली टिमबाट अझ धेरै अपेक्षा राखेको थियो । इंग्लयाण्ड विरुद्ध हारेपनि नेपाली क्रिकेटको सकरात्मक चर्चा भयो र यसमा धेरैले गर्व गरे । तर त्यो हार हार नै थियो ।

मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट ले पनि यस्तै भनेका थिए । प्रशिक्षक लले इंग्ल्यान्डलाई लगभग हराउने नजिक पुगेको खेलपछि विश्वभरबाट आएको प्रशंसाले टोलीलाई मानसिक रूपमा असर पारेको बताएका थिए । ‘इंग्ल्यान्ड झण्डै हराउँदा विश्वभरबाट नेपालको बारेमा धेरै प्रशंसा भयो । त्यो प्रशंसा सुन्न राम्रो हो, तर हामीले खेल हारेको कुरा पनि सम्झनुपर्छ र उच्च क्षणबाट चार दिनमै चरम निराशामा झर्नु मानसिक दृढता होइन,’ उनले भने । वेस्ट इन्डिजसँग खेलुनुअघि प्रिम्याचमा ल ले यसो भनेका थिए ।

नेपालले दोस्रो खेलमा इटली विरुद्ध १० विकेटको लज्जासपद हारपछि पहिलो खेलमा खुशी हुनेहरु सबै निराश भए । नेपाली टिमका खेलाडीदेखि सारा क्रिकेट समर्थकलाई यसले निराश बनायो । इटलीका लागि टी-२० विश्वकपमा यो पहिलो जित ऐतिहासिक थियो तर नेपालका लागि भने त्यो नेपाललाई झस्काउने हार बन्यो ।

सामाजिक सञ्जालले ध्यान भंग गर्‍यो

लगातार दुई हारपछि वेस्ट इन्डिजसँगको खेलअघि प्रि म्याच कन्फेरेन्समा उपस्थित भएका मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट ले नेपालको हारको कारणबारे सोध्दा सामाजिक सञ्जालले खेलाडीको ध्यान भंग गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनले क्रिकेट हुँदा क्रिकेटमै ध्यान दिनुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल जस्ता विषयलाई बाहिर राख्नुपर्ने भन्दै बोल्ड स्टेटमेन्ट नै दिएका थिए । ‘हामीले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको इंग्ल्यान्डसँगको खेलपछि इटलीसँग खेलसम्म किन यति ठूलो अन्तर आयो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल संस्कृति ठूलो छ । तर मेरो विचारमा यसले ठूलो ध्यान भंग गर्न सक्छ ।’

लले यदि खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रिया र प्रशंसामा बढी केन्द्रित हुँदा टोली, सहकर्मी र खेलले के माग गरिरहेको छ भन्ने कुराबाट टाढा पुग्ने सक्ने बताए ।

यस्तै क्रिकेट बाहेक अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा आफ्नो वास्तविक कामबाट विचलित हुने ल ले बताएका थिए ।

यस्तै खेलाडीहरु प्रायोजन र एन्डोर्समेन्टका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर हुनेभएपनि विश्वकपजस्तो प्रतियोगितामा क्रिकेट नै मुख्य कुरा भएकोमा ल को जोड थियो ।

उनले क्रिकेटमा राम्रो खेल्दै जितिरहेका लाइक र फलोअर स्वतः बढ्ने र अनुहार देखाइरहनु जरुरी पनि नहुने बताएका थिए ।

स्कटल्यान्डसँगको खेलअघि नेपाली टिमका कन्सलट्यान्ट प्रशिक्षक निक पोथासले पनि नेपालले गल्ती दोहोर्‍याइरहेको र गल्तीबाट सिक्न नसकेको बताए ।

नेपाली टिममा अहिले खेलाडीहरुले कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको सबैले देखिरहेका छन् । तर मुख्य प्रशिक्षक लगायतले नेपाली टिमका खेलाडी मात्र नभएर घुमाउरो पारमा टिम म्यानेजमेन्टको कमजोरी पनि भनिरहेका छन् । खेलाडीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने/नगर्ने जस्ता विषयमा क्रिकेट बोर्डमा भर पर्ने विषय हो । त्यसैले अब क्यानले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

ब्याटिङमा असफल भयौं : कप्तान रोहित

वेस्ट इन्डिजसँग हारपछि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले नेपालको ब्याटिङ असफल भएको स्वीकारे । उनले ब्याटिङमा राम्रो साझेदारी गर्न नसकेको र सुरुवात पाएपनि त्यसलाई ठूलो स्कोरमा ढाल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘ब्याटिङ युनिटको रूपमा हामी फेरि असफल भयौं र अब हामीले स्तर उकास्नैपर्छ,’ रोहितले वेष्ट इन्डिजसँगको खेलपछि होस्ट ब्रोडकास्टरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए ।

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध नेपालले पावर प्लेमा जम्मा २२-३ रन मात्र बनाएको थियो । यो टी-२० विश्वकपमै पावर प्लेमा बनेको सबैभन्दा कम स्कोर हो । यस खेलमा उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक बनाउनु नेपालको संकट टारेका थिए ।

रोहितले औंल्याएको अर्को कमजोरी थियो ब्याटिङमा साझेदारी बन्न नसक्नु । ब्याटिङमा साझेदारी गर्दै ठूलो स्कोरमा बदल्नु जरुरी रहेकोमा उनको जोड थियो । ‘हामी ब्याटिङ साझेदारी बनाउन चुकिरहेका छौं । २० वा ३० रनको साझेदारी त बनिरहेका छन्, तर त्यसलाई ठूलो साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं’ उनले भने, ‘ब्याटरको रूपमा जसले राम्रो सुरुआत पाउँछन्, उनीहरूले त्यसलाई ठूलो स्कोरमा बदल्न सकिरहेका छैनन् । सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र त्यही हो ।’

***

नेपालले स्कटल्यान्डविरुद्ध आज अन्तिम खेल खेल्दैछ । त्यो खेलअघि नै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिसकेको छ र अब अन्तिम खेलमा नेपालका लागि प्रतिष्ठाको खेल हुनेछ ।

सुरुवाती तीन खेलको नतिजापछि नै नेपाली टिमको प्रदर्शन, नेपाली क्रिकेटको संरचना देखि अब नेपालले सुधार गर्नुपर्ने लगायत धेरै विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।

अब नेपाली क्रिकेटको आगामी यात्रा र भविष्यको विषयमा विश्वकपछि नै बहस गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

टी-२० विश्वकप २०२६ नेपाली क्रिकेट टोली
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

न्युजिल्यान्ड टी-२० विश्वकपको सुपर ८ मा, तीन टोली बाहिरिए

न्युजिल्यान्ड टी-२० विश्वकपको सुपर ८ मा, तीन टोली बाहिरिए

एन्फा निर्वाचनका लागि ‘बी’ डिभिजनका ११ क्लबलाई मताधिकार

एन्फा निर्वाचनका लागि ‘बी’ डिभिजनका ११ क्लबलाई मताधिकार

युवराज सिंहको नामबाट प्रेरित युवा स्टार सम्रा, जसले बनाए विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक

युवराज सिंहको नामबाट प्रेरित युवा स्टार सम्रा, जसले बनाए विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक

सुपर ८ को लक्ष्य राखेको नेपाल कहाँ चुक्यो?

सुपर ८ को लक्ष्य राखेको नेपाल कहाँ चुक्यो?

क्यानडाका सम्राले बनाए टी-२० विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक

क्यानडाका सम्राले बनाए टी-२० विश्वकपमा कीर्तिमानी शतक

लगातार दुई हारपछि अस्ट्रेलिया संकटमा, कप्तान मार्श भन्छन्– भविष्य अरुकै हातमा छ

लगातार दुई हारपछि अस्ट्रेलिया संकटमा, कप्तान मार्श भन्छन्– भविष्य अरुकै हातमा छ

ट्रेन्डिङ

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने
अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 

अलपत्र १० औं राष्ट्रिय खेल, राजनीतिक जालझेल 

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ