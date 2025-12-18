नेकपा संयुक्तले ल्यायो चुनावी घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) ले ५ फागुन काठमाडौंमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
- घोषणापत्रमा ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख छ।
- १० वर्षमा नेपाल उद्यमी राष्ट्र बनाउने, ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने र १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउने भनिएको छ।
५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
कृृषिमा संरक्षणको नीतिले ५ वर्षमा हामी कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उक्त कुराको जिम्मेवार राज्य बन्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘हाम्रा पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून, राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ निर्देशित गर्नु पर्छ, आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्नु पर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
५ वर्षभित्रै आपतकालीन सेवा, विषपान, सडक दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न सकिने जनशक्ति र आपूर्ति भएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘आगामी १० वर्षमा ३० लाख पर्यटक भित्याउने र १० लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना निर्माण गर्नु पर्छ, र यो सम्भव छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4