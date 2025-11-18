बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदाका दिनमा राहदानी विभाग १ बजेसम्म खुल्ने

५ फागुन, काठमाडौं । बुधबार र बिहीबार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत राहदानी विभाग दिउँसो १ बजेसम्म खुला रहने भएको छ ।
बुधबार ग्याल्पो ल्होसार र बिहीबार प्रजातन्त्र दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । यी दुई दिन बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म विभाग खुला रहने भएको हो ।
सोही अवधिमा बुधबार राहदानी वितरणको काम निरन्तर हुने भएको छ । बिहीबार भने राहदानीका लागि आवेदन फारम संकलन गरिने समेत विभागले जनाएको छ ।
