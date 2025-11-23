+
चुनावबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते ६:२४

६ फागुन, काठमाडौं । चुनावबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक आज बस्दैछ । आज बिहान ११ बजे बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको तयारीलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्य र ७ वटै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिहरूलाई सहभागी हुन भनिएको छ ।

सम्बन्धित खबर

मधेशबाट चुनावी ‘प्रतिज्ञापत्र’ सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक

मधेश कांग्रेसले भन्यो– प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार ठान्नेले सभापति थापासँग संवाद गरोस्

राष्ट्र र परराष्ट्र नीति हाँक्ने तयारी कसरी गर्नुपर्छ नयाँ कांग्रेसले ?

मधेशका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मधेशले भोट मात्रै हाल्यो, न्याय पाएन

विश्वप्रकाशको दाबी- अब दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री कोही बन्न पाउन्न

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

