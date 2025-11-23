दाङ २ : प्रलोपा उम्मेदवार अधिकारीद्वारा नेकपा उम्मेदवार आचार्यलाई समर्थन

६ फागुन, दाङ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का दाङ क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार प्रतीक अधिकारीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार निर्मल आचार्यलाई समर्थन गरेका छन् ।
आज घोराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले आफ्नो उम्मेदवारी निष्कृय बनाउँदै आचार्यलाई समर्थन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
इन्जिनियर अधिकारी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा थिए । माओवादी–एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरु मिलेर नेकपा बनेपछि अधिकारी प्रलोपामा लागेका थिए । उनले प्रलोपा छाडेर नेकपामा फर्किएको घोषणा समेत गरेका छन् ।
दुई दिनअघि मात्रै दाङ क्षेत्र नम्बर २ का आम जनता पार्टीका उम्मेदवार कृष्णबहादुर विकले पनि आफ्नो उम्मेदवारी निष्कृय बनाएर नेकपा उम्मेदवार आचार्यलाई समर्थन गरेको घोषणा गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4