+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
आज निर्वाचन दिवस :

आगामी निर्वाचनले शासन प्रणालीलाई पुनर्ताजगी दिने भण्डारीको विश्वास

‘विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते ८:०१

७ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा बालिग मताधिकारका आधारमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनको स्मरणमा आज निर्वाचन दिवस मनाइँदै छ ।

वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गते सुरु भई २०१६ साल वैशाख २१ गते सम्पन्न भएको उक्त निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक थालनीका रूपमा लिइन्छ ।

यसै अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को मतदान मिति आउन १४ दिन मात्र बाँकी रहेका बेला निर्वाचन दिवस मनाउन पाउनु विशेष अर्थपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आवधिक निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनिवार्य र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले मताधिकारमार्फत व्यक्त हुने जनअभिमतले शासन प्रणालीलाई पुनर्ताजगी दिने र विश्वसनीय निर्वाचन नै वैध सरकारको आधार हुने बताएका छन् ।

‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी एवम् मितव्ययी निर्वाचन’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनले जेनजी विद्रोहपछिको असहज अवस्थालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सही मार्गमा ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

भण्डारीले निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले तथ्य र तर्कका आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी सबै पक्षलाई कानूनबमोजिम निर्वाध रूपमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेका छन् । सार्वभौम मतदाता र उम्मेदवार दुवैलाई निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोधबिनै सहभागी हुने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै यसमा कुनै पनि प्रकारको बाधा पुर्‍याउन नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रचारप्रसार गर्न तथा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक र मतदातालाई सुरक्षित वातावरणमा स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन सबै सरोकारवालासँग अपिल समेत गरेका छन् ।

निर्वाचन दिवस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित