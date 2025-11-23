भ्रष्टाचार, अन्याय र विभेदविरुद्ध अघि बढौं : रवि लामिछाने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार, अन्याय र विभेदविरुद्ध एकजुट भई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
- उनीहरूले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रजातन्त्रको मर्म आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- रवि लामिछानेले रमजान महिनाको अवसरमा मुस्लिम समुदायलाई मुवारक दिँदै शान्ति, सहिष्णुता, सद्भाव र एकताको भावना सुदृढ बनाउन प्रेरित गरोस् भने।
६ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार, अन्याय र विभेदविरुद्ध अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै उनले प्रजातन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘प्रजातन्त्रको मर्मलाई आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचार, अन्याय र विभेदविरुद्ध एकजुट भई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अघि बढौं, प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना,’ उनले लेखेका छन् ।
यसका साथै, बुधबार सुरु भएको रमजान महिनाको अवसरमा उनले मुस्लिम समुदायलाई मुवारक भनेका छन् । ‘यस महिनाले शान्ति, सहिष्णुता, सद्भाव र एकताको भावना अझ सुदृढ बनाउन प्रेरित गरोस्,’ उनले भने ।
