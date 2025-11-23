६ दिनमा सुनको भाउ १४ हजार ४ सय बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गत ६ दिनमा सुनको भाउ प्रतितोला १४ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेर मंगलबार ३ लाख १४ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ।
- माघ १५ गते सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो र त्यसयता केही घटेको थियो।
- चाँदीको भाउ आज प्रतितोला १० रुपैयाँ घटेर ५ हजार ५८५ रुपैयाँमा कायम भए पनि ६ दिनमा ७०५ रुपैयाँले बढेको छ।
१२ फागुन, काठमाडौं । केही दिनयता सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागेको छ । ६ दिनमै प्रतितोला १४ हजार ४ सय रुपैयाँ मूल्य बढेको छ ।
गत बुधबार प्रतितोला ३ लाख ४ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ आज मंगलबार ३ लाख १४ हजार ८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज सुन १ हजार ३ सय रुपैयाँ बढेको हो । अघिल्लो दिन ३ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
माघ १५ गते हालसम्मकै उच्च प्रतितोला ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको सुन त्यसयता केही घटेको थियो । पछिल्ला ६ दिनदेखि सुनको भाउ उकालो लागेको हो ।
चाँदी आज तोलामा १० रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ५ हजार ५९५ रुपैयाँ रहेको चाँदी यस दिन ५ हजार ५८५ रुपैयाँमा कायम भएको छ । ६ दिनमा चाँदी प्रतितोला ७०५ रुपैयाँले बढेको छ । गत बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
