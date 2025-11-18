क्यालिफोर्नियाको सवारी विभागविरुद्ध टेस्लाको मुद्दा

काठमाडौं । विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले क्यालिफोर्नियाको सवारी विभाग (डीएमभी) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
राज्य नियामक निकायले टेस्लाको ‘अटोपाइलट’ मार्केटिङलाई ‘भ्रामक’ ठहर गरेपछि टेस्लाले उक्त निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको हो।
क्यालिफोर्निया डीएमभीले टेस्लाले आफ्ना कारहरू पूर्ण रूपमा आफैँ चल्न सक्ने भन्दै झुठो प्रचार गरेको र यसले राज्यको कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो।
गत महिना कार निर्माण लाइसेन्स खारेज हुने डरले टेस्लाले अमेरिका र क्यानडाभरि ‘अटोपाइलट’ शब्दको प्रयोग मात्र बन्द गरेन, बरु उक्त फिचर नै हटाएको थियो।
अहिले टेस्लाले सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुद्दा हालेको छ। विज्ञहरूका अनुसार टेस्ला आफ्नो ‘अटोपाइलट’ नाम र ब्रान्डको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छ।
यो मुद्दाले प्रविधि कम्पनी र सरकारी नियामक निकायबीचको अटोनोमस भेइकल सम्बन्धी मापदण्डको टकरावलाई थप स्पष्ट पारेको छ।
