+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चुनाव सार्ने भए चार दिन अघि सारौँ : रवि लामिछाने

पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा फागुन २१ गतेको निर्वाचन सार्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १६:१४

१२ फागुन, विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले चुनाव सार्नेभए चार दिन अघि सार्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार इटहरीमा आयोजित रास्वपाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा फागुन २१ गतेको निर्वाचन सार्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन् । कतिपय  दलका नेता र समूहले चुनाव सार्न प्रस्ताव नै गरेका छन् ।

यस्तोमा रास्वपा सभापति लामिछानेले चुनाव सार्ने भए चार दिन अघि सार्नुपर्ने बताएका हुन् ।

चुनाव सारौं सारौं भन्नेहरुलाई यति भन्न चाहान्छु,’ लामिछानेले भने,‘चुनाव सार्ने भए चार दिन अघि सारौँ, हामीलाई ठिक छ ।’

निर्वाचन सार्ने रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

क्यालिफोर्नियाको सवारी विभागविरुद्ध टेस्लाको मुद्दा

क्यालिफोर्नियाको सवारी विभागविरुद्ध टेस्लाको मुद्दा
नयाँ फ्याक्ट्री खोल्न १० वटा नेता ढोग्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न चाहन्छौं : बालेन्द्र शाह

नयाँ फ्याक्ट्री खोल्न १० वटा नेता ढोग्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न चाहन्छौं : बालेन्द्र शाह
मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : चुनावमा चीनको सहयोग स्वीकारदेखि जेनजी परिषद् गठनसम्म

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय : चुनावमा चीनको सहयोग स्वीकारदेखि जेनजी परिषद् गठनसम्म
गगनलाई रविको व्यंग्य- २० वर्ष सांसद भएपछि बल्ल बाटो बनाउन कानुन फेर्ने ज्ञान आयो

गगनलाई रविको व्यंग्य- २० वर्ष सांसद भएपछि बल्ल बाटो बनाउन कानुन फेर्ने ज्ञान आयो
इटहरीवासीलाई बालेनको प्रश्न- चिया कहाँको खानुभयो ? तरकारी त पारीको होला ?

इटहरीवासीलाई बालेनको प्रश्न- चिया कहाँको खानुभयो ? तरकारी त पारीको होला ?
निर्वाचनलाई लक्षित गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

निर्वाचनलाई लक्षित गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित