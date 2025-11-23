बाँकेका महिलालाई मतदाता शिक्षा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लक्षित गरी बाँके र बर्दियाका महिलाका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ।
- मतदाता शिक्षामा निर्वाचन आचारसंहिता, मतदाताको अधिकार, मतपत्र र मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएको छ।
- संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले मतदान सहभागिता बढाउने र बदर मत न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने बताए।
१२ फागुन, खजुरा (बाँके)। यही फागुन २१ गते हुने ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’लाई लक्षित गरी बाँके र बर्दियाका महिलाका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च काठमाडाँैको सहयोगमा सूचना तथा मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले, बाँके र बर्दियामा निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षा सुरु गरेको हो ।
बाँके र बर्दियामा विशेषगरी थारू, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला र १८ वर्ष पुगेका युवायवतीलाई मतदाता शिक्षा दिन लागिएको हो ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका–२ मा मधेसी समुदायका महिलालाई मतदाता शिक्षाबारे जानकारी दिइएको छ । अभिमुखीकरणमा निर्वाचन आचारसंहिता, मतदाताको अधिकार तथा भूमिका मतपत्रबारे जानकारी, मतदान गर्न जाँदा ध्यान दिनुपर्ने लगायतका बारेमा अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी महिलालाई मतदानबारे अभ्यासका लागि नमूना मतदान गराइएको थियो । कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष चन्द्रिकाप्रसाद गुप्ताले मत बदर बढी हुने गरेकाले यो मतदाता शिक्षाले सहयोग पुग्ने बताए ।
उनले मताधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै मतदानबारे जागरुक बन्नुपर्नेमा जोड दिए । नमूना मतपत्रका माध्यमबाट निर्वाचनको महत्व र मतदान प्रक्रियाबारे मतदातालाई जानकारी गराइएको छ ।
प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउनेदेखि बदर मतको अनुपात न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले बताए ।
