+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देश दौडाहामा प्रधानसेनापति

प्रधानसेनापतिको उपस्थितिले सेनाको मनोबल पनि उच्च हुने र वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी ठोस सुरक्षा रणनीतिअनुसार काम गर्न सहज हुने सेनाको बुझाइ छ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ फागुन १५ गते १९:२८

१५ फागुन, काठमाडौं । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले कैलालीको धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम पृतना र सुर्खेतस्थित उत्तर-पश्चिम पृतनाको बिहीबार निरीक्षण गरे ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिए । समग्र वस्तुस्थितिको जानकारी लिएपछि उनले उत्कृष्ट ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए ।

यसका साथै प्रदेश कमान्ड पोस्ट तथा निर्वाचन सेलका पदाधिकारीहरूलाई भेट गरे र निर्वाचन सुरुक्षाबारे जानकारी लिँदै अन्तर्क्रिया गरे । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख तथा डीआईजी जयराज सापकोटा, सशस्त्रका एसएसपीसमेत सहभागी थिए ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि अहिले प्रदेशहरूलाई पनि सक्रिय बनाइएको छ । प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशमा कमान्ड सेन्टर बनाएर काम भइरहेको छ । प्रधानसेनापति सिग्देलले यही कमान्ड सेन्टरमा पुगेर अन्तर्क्रिया गरेका थिए ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले यसरी पृतना-पृतना पुग्दै निरीक्षण, निर्देशन गरेको यो पहिलो होइन । १० फागुनदेखि उनी पृतनाको निरीक्षण र निर्देशनमा खटिएका छन् । १० फागुनमा प्रधानसेनापति सिग्देलले बुटवलस्थित मध्यपश्चिम पृतना र पोखरास्थित पश्चिम पृतना तथा अन्तर्गतका सुरक्षा बेसहरूको निरीक्षण गरेका थिए ।

सो क्रममा उनले निर्वाचन सुरक्षाबारे जानकारी दिँदै सुरक्षित तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । यसपछि उनी १२ फागुनमा सुनसरीस्थित पूर्वी पृतना र महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मध्यपूर्वी पृतना र त्यस अन्तर्गतका सुरक्षा बेसहरूको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए ।

प्रधानसेनापति सिग्देल अहिले पृतना र बेसहरूको निरीक्षण गर्न देश दौडाहामा निस्कनुको मुख्य उद्देश्य भनेकै २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हो । निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न प्रधानसेनापति आफैं फिल्ड खटिएर अनगुमन, निरीक्षण गर्दै आवश्यक निर्देशन दिइरहेका छन् ।

गत १२ मंसिरमा सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको समयमा एक थोपा रगत नबग्ने गरी र एक जना पनि घाइते नहुने गरी काम गर्न सेनालाई निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले यो भनाइ पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएकी छिन् ।

सोहीअनरूप अहिले सेना निर्वाचन सुरक्षा चुस्त पार्न खटिएको र सुरक्षा अवस्था मजबुत पार्न प्रधानसेनापति आफैं पृतनाहरूको निरीक्षण र निर्देशनमा खटिएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।

चार दिनको अन्तरमा ६ पृतनाको निरीक्षण, निर्देशन गरेका प्रधानसेनापति सिग्देलले अब काठमाडौंस्थित उपत्यका पृतनाको निरीक्षण गर्न बाँकी छ ।

‘चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित रहेर प्रधानसेनापतिले निरीक्षण र निर्देशन गर्नु भएको हो । सो क्रममा प्रदेशस्थित निर्वाचन सुरक्षा कमान्ड पनि पुग्नु भएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने ।

प्रधानसेनापतिको उपस्थितिले सेनाको मनोबल पनि उच्च हुने र वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप सुरक्षा रणनीतिअनुसार काम गर्न सहज हुने बुझाइ सेनाको छ ।

चार दिनको अन्तरमा ६ पृतनाको निरीक्षण, निर्देशन गरेका प्रधानसेनापति सिग्देलले अब काठमाडौंस्थित उपत्यका पृतनाको निरीक्षण गर्न बाँकी छ ।

यसअघि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले २७ र २८ माघमा पृतनापति समन्वयतात्मक बैठकसमेत गरेको थियो । यो बैठक सेनाले हरेक वर्ष दुई पटक गर्दै आएको छ । जसमा भदौ, असोज र शिवरात्रि लक्षित हुने गर्छ ।

यस पटकको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकसमेत निर्वाचन सुरक्षा केन्द्रित थियो । बैठकमा प्रधानसेनापति सिग्देलले पृतनास्तरमा भएका प्रभावकारी कार्यहरूका लागि पृतनापतिहरूलाई धन्यवाद दिँदै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी निर्वाचन लक्षित सुरक्षामा खटिन’ निर्देशन दिएका थिए ।

चुनावलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गर्न उनको निर्देशन थियो । बैठकमा वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण, तालिमहरूको समीक्षा, बन्दोबस्तीका पक्षहरूमा पनि छलफल भएको थियो ।

सैनिक स्रोतका अनुसार अहिले चुनौतीपूर्ण मानिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सेनाले आफ्नो उपस्थिति पनि बाक्लो बनाएको छ । अहिले ‘बर्दी सो-अप थ्योरी’ अन्तर्गत गस्ती, पेट्रोलिङ गर्दै सेनाले उपस्थित बलियो रहेको मनोविज्ञानिक प्रभाव दिइरहेको छ ।

अहिलेको सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एक महिनाअघि २१ माघदेखि सेना सडकमा निस्केर गस्ती गरिरहेको छ । संयुक्त गस्तीदेखि सेनाले बख्तरबन्दका गाडीहरूमार्फत पनि गस्ती बढाएको छ ।

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूका साथै विमानस्थल, कारागारहरूको सुरुक्षासमेत सेनाले गरेको छ । निर्वाचनको अवधिमा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा खटिने बताइएको छ ।

पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी/निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल/ सशस्त्र निर्वाचन प्रहरी र तेस्रो अर्थात् सबैभन्दा बाहिरी घेरामा नेपाली सेना खटिने खटिन्छ ।

तर, सुरक्षाको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै घेरामा पनि सेना खटिन सक्नेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतसँगको समन्वयमा जुनसुकै घेरामा खटिने सक्ने बताइएको छ । जसलाई सुरक्षा संवेदनशिलतासँग जोडिएको छ ।

‘सुरक्षा संवेदनशिलताको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतसँगको समन्वयमा जुनसुकै घेरामा सेना खटिन सक्छ,’ सेनाले एक भिडियो सन्देशमार्फत भनेको छ ।

जसअनुसार सबैभन्दा सुरक्षा संवेदनशिलता तथा चुनौती देखिएका त्यस्ता ठाउँहरूमा नेपाली सेनालाई सुरुमै पहिलो घेरामा खटाउन सकिने पनि देखिन्छ ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७९ हजार ७२७ सेना खटिएका छन् ।

‘दलका प्रतिनिधिकै सहभागितामा सेनाले मतपेटिका ओसार्छ’

नेपाली सेनाले मतपेटिका मतगणनास्थलसम्म पुर्‍याउने विषयलाई अनेक टीकाटिप्पणी गरेपछि सेनाले यसलाई निर्वाचन प्रोटकल अनुसारकै कामको रूपमा अर्थ्याएको छ ।

निर्वाचनको प्रोटकलअनुसार नै यसअघिको अभ्यास जस्तै यो पटक पनि मतपेटिका मतगणनास्थलसम्म नेपाली सेना पुर्‍याउने हो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेत भन्छन् ।

सेनाको कमान्डमा मतपेटिका मतगणनास्थलसम्म लगिने भए पनि यसमा सेना मात्रै नहुने बताइएको छ । सेनाको कमान्डमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्लास्थित निर्वाचन पदाधिकारी, राजनीतिक दलका तोकिएका प्रतिनिधि सहितको सहभागितामा मतपेटिका गणनास्थलसम्म पुग्ने प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन् ।

शिलबन्द गरेर, मुचुल्का उठाएर सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहबर र सहभागितामा लगिने मतपेटिकामा शंका गर्नुपर्ने कारण नभएको सेनाले प्रष्टीकरण दिएको छ ।

अशोकराज सिग्देल नेपाली कांग्रेस प्रधानसेनापति
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित