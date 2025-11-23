+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मलाई भोट दिनु प्रधानमन्त्री चुन्नु हो : हर्क साम्पाङ 

हर्कराज साम्पाङ राईले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सुनसरी १ बाट उम्मेदवारी दिएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षलाई भोट दिनु भनेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई भोट दिएसरह भएको बताएका छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १५ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हर्कराज साम्पाङ राईले श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट दिनु भनेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई भोट दिएसरह भएको बताएका छन्।
  • उनले श्रम संस्कृति पार्टी खोलेको उद्देश्य देश बचाउनु रहेको र पार्टी विदेशी पैसाले नचल्ने उल्लेख गरेका छन्।
  • साम्पाङले विद्यार्थीलाई सातामा ३ दिन मात्र स्कुल जान दिने र बाँकी समय श्रम र उत्पादनको शिक्षा दिने नीति ल्याउने बताएका छन्।

१५ फागुन, सुनसरी । हर्कराज साम्पाङ राईले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सुनसरी १ बाट उम्मेदवारी दिएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षलाई भोट दिनु भनेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई भोट दिएसरह भएको बताएका छन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर हुँदैमा श्रम संस्कृति पार्टी र हर्कवाद जन्माएका उनले गृहनगरमा पहिलो पटक चुनावी आमसभा गर्दै सुनसरी १ बाट श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भएको बताएका हुन् ।

भानुचोकमा आयोजित चुनावी आमसभामा उनले जेनजी विद्रोहका बारेमा बोल्दै भने, ‘सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन षडयन्त्र गरेर जलाइएको छ । नौ, दश कक्षा, प्लसटु पढिरहेकाले जलाउन सक्छ ? षडयन्त्रमा संलग्न बालेनजीहरु थिए । यसरी देश जलिरहेको बेला, ढलिरहेको बेला देश बचाउन जाने को हो ? त्यो मान्छेको नाम बिर्सें । त्यो मान्छे को हो ? (भाषण सुन्न बसेकाहरूले भने हर्कराज साम्पाङ) हो त्यो मान्छे हो देश बचाउने ।’

उनले देश बचाउनकै लागि श्रम संस्कृति पार्टी खोलेको पनि बताए । उनले भने, ‘यो देशलाई बचाउन भनेर श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर अध्यक्ष भएको हो । त्यसैले तपाईंहरुले मलाई र श्रम संस्कृति पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन भोट दिनुपर्छ ।’

उनले आफ्नो पाटी कुनै विदेशीले दिएको पैसाले नचल्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रो पार्टी संघीयता, लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखमा विश्वास गर्छ । समानुपातिक र समावेशितामा विश्वास गर्छ । प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिमा विस्वास गर्छ ।

तर म विदेशी प्रभूलाई ढोगेर राजनीति गर्न चाहान्न । जेनजी विद्रोहपछिको अन्तरिम सरकारमा यति म प्रधानमन्त्री भएको भए यतिबेला प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गराउथें ।’

उनले अधिकांश युवाहरु विदेश जाने सन्दर्भसंग जोड्दै श्रम संस्कृति पार्टीको सरकार भएमा विद्यार्थीहरु सातामा ३ दिनमात्र स्कुल जाने व्यवस्था गरेर बांकी समय श्रम र उत्पादनको शिक्षा दिने नीति बनाउने बताए ।

उनले भने, ‘विदेशी हस्तक्षेप मुक्त देश बनाउने छौं । सीमा सुरक्षाका लागि प्लस टु गरेपछि अनिवार्य ६ महिना  सैनिक तालिम लिने व्यवस्था गर्ने छौं ।’

 

हर्क साम्पाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेश सधैँ विभेदमा पर्दै आएको छ : हर्क साम्पाङ

मधेश सधैँ विभेदमा पर्दै आएको छ : हर्क साम्पाङ
श्रम गरे मात्रै देश बन्छ : हर्क साम्पाङ

श्रम गरे मात्रै देश बन्छ : हर्क साम्पाङ
सुनसरी-१ : उम्मेदवार घरदैलोमा व्यस्त, शक्ति सन्तुलनको परीक्षा

सुनसरी-१ : उम्मेदवार घरदैलोमा व्यस्त, शक्ति सन्तुलनको परीक्षा
देश गफले होइन, कामले बन्छः हर्क साम्पाङ 

देश गफले होइन, कामले बन्छः हर्क साम्पाङ 
चुनावी माहोलमा एआईको प्रयोग, हर्क साम्पाङ समर्थकको भनिएको भाइरल फोटो नक्कली

चुनावी माहोलमा एआईको प्रयोग, हर्क साम्पाङ समर्थकको भनिएको भाइरल फोटो नक्कली
फ्याक्ट चेक : एमाले उम्मेदवार बगडियाले हर्क साम्पाङलाई समर्थन गरेको दाबी गलत

फ्याक्ट चेक : एमाले उम्मेदवार बगडियाले हर्क साम्पाङलाई समर्थन गरेको दाबी गलत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित