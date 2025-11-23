इजरायलद्वारा इरानमाथि आक्रमण, दुवै देशको हवाई सेवा बन्द

१६ फागुन, काठमाडौं । इजरायलले इरानविरूद्ध आक्रमण सुरू गरेको छ । इरानको राजधानी तेहरानमा विष्फोटनका आवाजहरू सुनिएका छन् । इरानी समाचार एजेन्सीले अहिलेसम्म तेहरानमा तीनवटा विष्फोटको आजाव सुनिएको जनाएको छ ।
फार्स न्युज एजेन्सीले तेहरानको डाउनटाउनमा कयौं विष्फोटका आजावहरू सुनिएको जनाएको छ । एजेन्सीले तेहरानको डाउनटाउनमा भएका तीनवटै विस्फोटको तस्वीरहरू पनि प्रकाशित गरेको छ ।
समाचार एजेन्सीले प्रारम्भिक रिपोटअनुसार कयौं मिसाइलहरू दानेशगाह स्ट्रिट र जम्हुरी क्षेत्रमा खसेका संकेत प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । इजरायलले इरानविरूको आक्रमणलाई ‘सतर्कतामा गरिएको हमला’ भनेको छ ।
इजरायलका रक्षामन्त्री इजराइल कात्सले बयान जारी गरेर पूरै इजरायलमा ‘विशेष र स्थायी आपतकालीन स्थिति’ को घोषणा गरेका छन् । उता अमेरिकी र इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूमा इरानमाथिको आक्रमणमा अमेरिकाले इजरायललाई साथ दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
सीएनएनको रिपोर्टमा इजराइली आक्रमण अमेरिकाको साथ र सहयोगमा गरिएको उल्लेख छ । उडानहरूका लागि बन्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ । इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित तस्निम न्युज एजेन्सीले इरानको हवाई क्षेत्र पनि बन्द गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
इजरायली अधिकारीहरूले इरानमा गरिएको आक्रमणपछि शनिवार हवाई क्षेत्रहरू नागरिक उडानका लागि बन्द गरिएको बताएका छन् । इरानको नागरिक उड्डयन संगठनका प्रवक्ता माजिद अखवानले पनि पूरै देशमा हवाई सेवा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बन्द गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
