+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इजरायलद्वारा इरानमाथि आक्रमण, दुवै देशको हवाई सेवा बन्द

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १३:२८

१६ फागुन, काठमाडौं । इजरायलले इरानविरूद्ध आक्रमण सुरू गरेको छ । इरानको राजधानी तेहरानमा विष्फोटनका आवाजहरू सुनिएका छन् । इरानी समाचार एजेन्सीले अहिलेसम्म तेहरानमा तीनवटा विष्फोटको आजाव सुनिएको जनाएको छ ।

फार्स न्युज एजेन्सीले तेहरानको डाउनटाउनमा कयौं विष्फोटका आजावहरू सुनिएको जनाएको छ । एजेन्सीले तेहरानको डाउनटाउनमा भएका तीनवटै विस्फोटको तस्वीरहरू पनि प्रकाशित गरेको छ ।

समाचार एजेन्सीले प्रारम्भिक रिपोटअनुसार कयौं मिसाइलहरू दानेशगाह स्ट्रिट र जम्हुरी क्षेत्रमा खसेका संकेत प्राप्त भएको पनि जनाएको छ । इजरायलले इरानविरूको आक्रमणलाई ‘सतर्कतामा गरिएको हमला’ भनेको छ ।

इजरायलका रक्षामन्त्री इजराइल कात्सले बयान जारी गरेर पूरै इजरायलमा ‘विशेष र स्थायी आपतकालीन स्थिति’ को घोषणा गरेका छन् । उता अमेरिकी र इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूमा इरानमाथिको आक्रमणमा अमेरिकाले इजरायललाई साथ दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

सीएनएनको रिपोर्टमा इजराइली आक्रमण अमेरिकाको साथ र सहयोगमा गरिएको उल्लेख छ । उडानहरूका लागि बन्द गरेको बीबीसीले जनाएको छ । इस्लामिक रेभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) सँग सम्बन्धित तस्निम न्युज एजेन्सीले इरानको हवाई क्षेत्र पनि बन्द गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

इजरायली अधिकारीहरूले इरानमा गरिएको आक्रमणपछि शनिवार हवाई क्षेत्रहरू नागरिक उडानका लागि बन्द गरिएको बताएका छन् । इरानको नागरिक उड्डयन संगठनका प्रवक्ता माजिद अखवानले पनि पूरै देशमा हवाई सेवा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि बन्द गरिएको घोषणा गरेका छन् ।

इजरायल इरान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला

इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको भीषण हमला
मोदीले भने- इजरायलसँग ‘आतंकवाद’विरुद्ध मिलेर लड्ने सहमति भयो

मोदीले भने- इजरायलसँग ‘आतंकवाद’विरुद्ध मिलेर लड्ने सहमति भयो
इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा ३२ जनाको मृत्यु

इजरायलको आक्रमणबाट गाजामा ३२ जनाको मृत्यु
इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपालले पठायो पत्र

इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपालले पठायो पत्र
अमेरिकी आक्रमण भए अमेरिका–इजरायललाई निशाना बनाउने इरानको चेतावनी

अमेरिकी आक्रमण भए अमेरिका–इजरायललाई निशाना बनाउने इरानको चेतावनी
ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित