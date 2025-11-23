+
बिना दुर्घटना तीव्र गतिमा देश अगाडि बढाउँछौं : सभापति थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १५:३९

१६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आगामी पाँच वर्ष देश चलाउने जिम्मेवारी कांग्रेसले लिने बताएका छन् ।

सर्लाहीको ईशवरपुर नगरपालिकामा शनिबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त अवधिमा बिना दुर्घटना तीव्र गतिमा देश अगाडि बढाउने बताए ।

अब बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक महिनाको १ गते देशवासीका लागि सरकारले गर्ने कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए ।

‘वैशाख महिनादेखि सरकारले मासिक रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिनेछ र त्यसको समीक्षा पनि नियमित गरिनेछ,’ सभापति थापाले भने ।

यसले सरकारको कामप्रति पारदर्शिता बढ्नुका साथै जनतालाई प्रत्यक्ष जानकारी पुग्ने र कामको गति समेत तीव्र हुने उनको भनाइ थियो ।

सभापति थापाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले नेपाललाई स्थायित्व, विकास र सुशासनको दिशामा अगाडि बढाउने दाबी समेत गरे ।

गगन थापा्
प्रतिक्रिया

इरानले खाडी मुलुकमा गरेको हमलाको साउदी अरबद्वारा निन्दा 

केपी ओलीलाई रन्जित तामाङको प्रस्ताव- तपाईं जित्नुहुन्न, हामीलाई सघाउनुस्

इजरायली आक्रमणमा परी इरानको एक विद्यालयमा पाँच जनाको मृत्यु

रोल्पामा प्रचण्डले भने- प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग पूरा भएको छैन, संविधान परिमार्जन गर्छौँ

गोरखामा बाबुराम आबद्ध प्रलोपाले कांग्रेसलाई सघाउने

ओलीको दोस्रो संस्करण संघारमा

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

