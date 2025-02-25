News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ फागुन, काठमाडौं । लामियन यमालले ह्याट्रिक गरेपछि स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा शीर्षस्थानको बार्सिलोनाले अग्रता बढाएको छ ।
शनिबार राति भएको खेलमा भिलारियलमाथि ४-१ को जित निकाल्दै बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडसँग अंकदूरी बढाएको हो । बार्सिलोनाको २६ खेलमा ६४ अंक भएको छ भने एक खेल कम खेलेको रियलको ६० अंक छ ।
घरेलु मैदानमा बार्सिलोनाको जितमा यमालले २८औं, ३७औं र ६९औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । यमालले करियरकै पहिलो ह्याट्रिक गरेका हुन् । यस्तै ला लिगामा ह्याट्रिक गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका छन् ।
रोबर्ट लेवान्डोस्कीले खेलको इन्जुरी समयमा एक गोल गरे । भिलारियलका पापा गुएले ४९औं मिनेटमा गरेको गोल सान्त्वना मात्र बन्यो ।
पराजित भिलारियल २६ खेलबाट ५१ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
