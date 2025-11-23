News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एकै दिन चारवटा बन्दीहरूबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले चार जना निवेदकहरूको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै थुनामा राख्नुको कारण माग गरेको हो ।
दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै अधिवक्ता सुरेश बोहरा सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
ईश्वर दाहाललाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै रविना सथसंकर सर्वोच्च गएका थिए । युकेन्द्र श्रेष्ठ र गोकुल पराजुलीलाई पनि गैरकानूनी रुपमा थुनिएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।
ती निवेदनहरूको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
