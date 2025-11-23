+
टिकटकर रतन कार्कीलाई प्रहरीले गर्‍यो सोधपुछ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते १६:१०

२० फागुन, काठमाडौं । मौन अवधिमा उम्मेदवारको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा टिकटकर रतन कार्कीमाथि प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी तथा प्रवक्ता रवीन्द्र खनालका अनुसार उनलाई सोधपुछ गरेर छाडिएको हो ।

उम्मेदवारका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन लगाएर उनलाई प्रहरीले छाडेको हो ।

टिकटकर कार्कीले विभिन्न उम्मेदवारका तस्वीर मौन अवधिमा पनि सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।

रतन कार्की
