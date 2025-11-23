सुर्खेतमा अवतरण गर्दा श्री एयरलाइन्स जहाजको टायर पड्कियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- २० फागुन, काठमाडौंबाट सुर्खेत विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा श्री एयरलाइन्सको ९एन–एओएल दर्ता नम्बर जहाजको टायर पड्किएको छ।
- जहाजमा ५० यात्रु सवार थिए र सबै यात्रु तथा चालक दलका सदस्य सकुशल रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए।
- सुर्खेत–काठमाडौं उडान रद्द गरिएको छ र जहाजलाई ग्राउन्डेड गरिएको छ।
२० फागुन, काठमाडौं । सुर्खेत विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा श्री एयरलाइन्सको जहाजको टायर पड्किएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार दिउँसो १ बजेर ५२ मिनेट जाँदा काठमाडौंबाट गएको ९एन–एओएल दर्ता नम्बर भएको जहाजको टायर पड्किएको हो ।
जहाजमा ५० यात्रु सवार थिए । जहाज अवतरण गरिसकेपछि पार्किङ क्षेत्रमा जाँदै गर्दा भएको उक्त घटनामा सबै यात्रु तथा चालक दलका सदस्य सकुशल रहेको समेत उनले जानकारी दिए । अहिले जहाज ग्राउन्डेड गरिएको छ । सुर्खेत–काठमाडौं उडान रद्द भएको छ ।
