सर्लाही पुगेर भोट हालेपछि विजय बराल : सानो मतले ठूलो परिवर्तन ल्याओस्

- अभिनेता विजय बरालले सर्लाहीको लालबन्दी-९ स्थित बस्तीपुर केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान गरेका छन्।
- बरालले भने, 'मेरो सानो मतले ठूलो परिवर्तन ल्याओस्' र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका छन्।
- बराल सर्वकालिन ब्लकबस्टर फिल्म 'पूर्णबहादुरको सारंगी' का अभिनेता हुन्।
काठमाडौं । अभिनेता विजय बरालले सर्लाहीको लालबन्दी-९ स्थित बस्तीपुर केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् । विहिबार देशभर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भैरहेको छ ।
मतदान गरेपछि अभिनेता बरालले जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका छन् । ‘मेरो सानो मतले ठूलो परिवर्तन ल्याओस्’ उनले भनेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘आजको मत, भोलिको परिवर्तन । आज मैले मेरो अधिकार मात्र होइन । जिम्मेवारी पनि पूरा गरेँ । मेरो सानो मतले ठूलो परिवर्तन ल्याओस् ।’
बराल सर्वकालिन ब्लकबस्टर फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ का अभिनेता हुन् ।
