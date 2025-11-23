पर्सा-४ मा १६ हजार मत खस्यो

२१ फागुन, वीरगञ्ज । पर्सा क्षेत्र नम्बर– ४ मा बिहान साढे १० बजेसम्म १६ हजार मत खसेको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साका अनुसार पर्सा-४ मा हालसम्म १६ हजार ६ सय ४१ मत खसेको छ ।
९५ हजार २ सय १३ मत रहेको यो क्षेत्रमा ५३ हजार ६० पुरुष मतदाता र ४२ हजार १४७ जना महिला मतदाता रहेको क्षेत्र नं. ४ की निर्वाचन अधिकृत नुतन झाले जानकारी दिइन् ।
यो क्षेत्रमा ४८ मतदान स्थल र १ सय १४ मतदान केन्द्र रहेको झाले बताइन् ।
अहिले य क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण मतदान भइरहेको उनले बताइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4