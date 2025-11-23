मतदान बहिष्कारको पम्प्लेट देखाउने नेकपा बहुमतका जिल्ला सेक्रेटरी पक्राउ

२१ फागुन, काठमाडौं । मतदान बहिष्कारको पम्प्लेट देखाउने नेकपा बहुमत पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा बहुमतका चितवन जिल्ला सेक्रेटरी २९ वर्षीय सुमन श्रेष्ठ र चितवनको कालिका नगरपालिका-४ पदमपुरका २१ वर्षीय किरण गौतम रहेका छन् । गौतम विद्यार्थी संगठन चितवनको संयोजक हुन् ।
उनीहरूलाई पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा ल्याइएको छ ।
