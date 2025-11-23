खोटाङमा ४३ प्रतिशत मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- खोटाङमा कुल १ लाख ४७ हजार १२० मतदातामध्ये ४३ प्रतिशत मत खसेको छ।
- मुख्य निर्वाचन अधिकृत फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले ३३ हजार पुरुष र ३० हजार ३५ महिला मतदाताले मत हालेको बताए।
- खोटाङमा १३६ स्थायी र २ अस्थायी मतदानस्थलमा १५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
२१ फागुन, खोटाङ । खोटाङमा ४३ प्रतिशत मत खसेको छ । कुल १ लाख ४७ हजार १२० मतदातामध्ये ६३ हजार ३५ मतदाताले मात्र मत हालेका हुन् । ३३ हजार पुरुष र ३० हजार ३५ महिला मतदाताले मत हालेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले बताए ।
खोटाङमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । खोटाङमा १३६ स्थायी र २ अस्थायी मतदानस्थलमा १९५ स्थायी र २ अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । १५ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4