चितवन–२ मा राति साढे १२ बजेबाट मतगणना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चितवन क्षेत्र नम्बर २ को मतगणना आज राति साढे १२ बजेबाट सुरु हुने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।
- चितवन–२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसकी मीना खरेल र एमालेकी अस्मिन घिमिरे उम्मेदवार छन्।
२१ फागुन, काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर २ को मतगणना आजै रातिबाट हुने भएको छ ।
राति साढे १२ बजेबाट मतगणना गर्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको हो ।
चितवन–२ रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उम्मेदवार भएको क्षेत्र हो । यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट मीना खरेल उम्मेदवार छिन् भने एमालेबाट अस्मिन घिमिरे उम्मेदवार छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4