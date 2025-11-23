स्याङ्जा-१ मा आजै राति १ बजेदेखि मतगणना हुने

२२ फागुन, काठमाडौं । स्याङ्जा-१ मा आजै राति १ बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भएको छ । सर्वदलीय बैठकपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आज रातिदेखि मतगणना सुरु हुने भएको हो ।
स्याङ्जा-१ मा नेपाली कांग्रेसबाट भरतराज ढकाल, नेकपा एमालेबाट मीनप्रसाद गुरुङ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शैलेन्द्र घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट धनञ्जय रेग्मी लगायत १२ उम्मेदवार छन् ।
यस निर्वाचनमा यसअघि नेपाली कांग्रेसका राजु थापा विजयी भएका थिए ।
