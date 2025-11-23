ललितपुर-२ मा साढे १ देखि मतगणना हुने

२१ फागुन, काठमाडौं । ललितपुर २ को मतगणना साढे १ देखि हुने भएको छ । आजै राती साढे १ बजेदेखि मतगणना प्रारम्भ हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो ।
यो क्षेत्रमा पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल रास्वपाबाट उम्मेदवार छन् ।
यो क्षेत्रमा खरेल सहित नेपाली कांग्रेसबाट प्रेमकृष्ण महर्जन, नेकपा एमाले प्रेमबहादुर महर्जन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राजेन्द्र अमात्य लगायतका २३ उम्मेदवार छन् ।
८९ हजार ८२ मतदाता भएको यो निर्वाचन क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जन विजयी भएका थिए ।
