२१ फागुन, काठमाडौं । भक्तपुर २ को मतगणना सुरु भएको छ ।
सर्वदलीय बैठकपछि बोडे स्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा मतगणना सुरु गरिएको हो ।
९८, हजार ३५६ मतदाता रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट कविर राणा, नेकपा एमालेबाट महेश बस्नेत, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट रामप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजीव खत्री, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का जन्मदेव जैशीसहित ३२ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4