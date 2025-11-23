काठमाडौं-३ मा कुलमानले लिए सुरुवाती अग्रता, दोस्रोमा पाण्डे

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ मा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुरुवाती अग्रता लिएका छन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट सुरु भएको मतगणनामा उनले १ हजार ४१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
दोस्रोमा रास्वपाका राजुनाथ पाण्डे रहेका छन् । उनले ७४८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका रमेश अर्यालले २९८ र नेकपा एमालेका रामेश्वर फुयालले भने २७९ मत प्राप्त गरेका छन् ।
