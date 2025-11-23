रुपन्देही-३ मा रास्वपाका लेखजंग ५० हजार मतान्तरले विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपाका डा. लेखजंग थापाले ५८ हजार ८ सय १४ मत ल्याएर विजयी भएका छन्।
- थापा निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका सुशिल गुरुङभन्दा ५० हजार ३ सय ८९ मतले अगाडि छन्।
- निर्वाचन क्षेत्रमा १ लाख ४० हजार ३५ मतदाता मध्ये ९४ हजार २ सय ३२ मत खसेको निर्वाचन अधिकृतले बताए।
२३ फागुन,बुटवल । रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवार डा. लेखजंग थापा निकटतम उम्मेदवार भन्दा ५० हजार बढी मत सहित विजयी भएका छन् ।
थापा ५८ हजार ८ सय १४ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । ३६ जना उम्मेदवार रहेकामा थापा ५० हजार ३ सय ८९ मतान्तरले विजयी भएका हुन् ।
उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुशिल गुरुङले ८ हजार ४ सय ३५ मत ल्याएका छन् भने तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका बासुदेव घिमिरेले ८ हजार २ सय ७५ मत ल्याएको निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा १ लाख ४० हजार ३५ मतदाता रहेकोमा ९४ हजार २ सय ३२ मत खसेको थियो
