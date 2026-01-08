+
रुपन्देही-३ का प्रलोपाका उम्मेदवारलाई पार्टीले गर्‍यो निष्कासन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते १६:१४

२३ माघ, बुटवल । प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बाट रुपन्देही–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार गोविन्द काराखेती पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् ।

पार्टी हित विपरीतका व्यक्तिवादी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको हो । प्रलोपा रुपन्देही इन्चार्ज पंकज राईले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर काराखेतीले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उम्मेदवार बनेपछि काराखेतीले पार्टीका नेताहरूसँग अनुचित तरिकाले रकम माग गरेको र आफ्नै श्रीमती जयन्ता काराखेतीलाई श्रम संस्कृति पार्टीबाट  समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको पाइएकाले निश्कासन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काराखेतीलाई निष्कासन गरेपछि रुपन्देही–३ मा पार्टीको उम्मेदवार नहुने भएकाले अब कसलाई समर्थन गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको वैठकले छिट्टै निर्णय गर्ने जिल्ला इन्चार्ज राईले बताए ।

‘यस्ता क्रियाकलापले पार्टीको छविमा क्षति पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला समितिको संयुक्त निर्णयका आधारमा उनलाई हटाइएको हो,’ जिल्ला इन्चार्ज पंकज राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रलोपा रुपन्देही–३ की इन्चार्ज रविना भण्डारीले काराखेतीले पार्टीका कसैलाई जानकारी नदिई व्यक्तिगत स्वार्थमा अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय जानकारी पाएपछि पार्टीले उनलाई कारबाही गरेको बताइन् ।

भण्डारीले काराखेतीको पक्षमा पार्टीका कोही पनि नभएकाले उनको व्यक्तिगत निर्णयले पार्टीलाई कुनै फरक नपर्ने दाबी गरिन् । काराखेतीले भने आफू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।

पार्टीले रकम मागेको आरोप गलत भएको उनले बताएपनि पार्टी जिल्ला इन्चार्ज राईले काराखेतीले आफ्नो ह्वाट्सप नम्बरबाट क्यूआर पठाएर बारम्बार फोन गर्दै रकम मागेको विषय सामाजिक सञ्जालमै पोष्ट गरेका छन् ।

प्रलोपा रुपन्देही ३
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
