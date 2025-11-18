रुपन्देही ३ मा रास्वपाका लेखजंगको जित निश्चित, २४ हजार मत गन्न बाँकी हुँदा ३८ हजारले अगाडि

२३ फागुन,बुटवल । रुपन्देही क्षेत्र नं ३ मा रास्वपा उम्मेदवार डा. लेखजंग थापाको जित निश्चित भएको छ ।
२४ हजार मत गन्न बांकी रहँदा थापाले निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा ३८ हजार ७८४ मतले अग्रता लिएको हुँदा जित निश्चित भएको हो ।
७० हजार ६०९ मत गणना हुँदा रास्वपाका थापाले ४४ हजार ९०७ मत पाएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील गुरुङले ६१२३ मत पाएका छन् ।
नेकपा एमालेका बासुदेव घिमिरेले ५९११,राप्रपाका गौरव बोहराले ५९०५ र नेकपाका फैज अहम्मद खाँले १७७२ मत पाएका सहायक निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
यहाँ १ लाख ४० हजार ३५ मतदाता रहेकामा करिब ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
